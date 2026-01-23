«كهرباء دبي» تكرم 80 مورداً

كرمت هيئة كهرباء ومياه دبي 80 من مورديها المتميزين، تقديراً لالتزامهم بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ولدورهم كشركاء استراتيجيين يسهمون في تميز الهيئة وترسيخ تنافسية دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تكريم الهيئة لشركائها من الموردين يأتي تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة ودورهم المحوري في دعم مسيرة تميز الهيئة، ويعكس إيمان الهيئة بأن النجاحات التي تحققها هي ثمرة تعاون وثيق مع شركاء يتمتعون بالكفاءة، والالتزام، والقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة.

وأضاف معالي الطاير: « نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى دعائم بيئة أعمال عالمية تتسم بالمرونة والتنافسية رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات ومحفزاً للابتكار. كما تنسجم جهودنا مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تركز على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم جاهزية الإمارة لمتطلبات المستقبل».

وتابع معالي الطاير: «تستلزم التغيرات العالمية إعادة تعريف مفهوم الشراكة، والانتقال به من إطار تقليدي إلى نموذج أكثر مرونة، يقوم على الاستعداد للمستقبل، والقدرة على التكيف، وتسريع وتيرة الإنجاز. وفي هذا السياق، تواصل دبي، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، الاستثمار في تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الذكية، والحلول المتقدمة، بما يضمن استدامة الخدمات، ومرونة سلاسل التوريد، ورفع كفاءة العمليات عبر مختلف القطاعات الحيوية. وانطلاقاً من هذه التوجهات، نعتمد في الهيئة نموذجاً تشغيلياً متكاملاً يعتمد على الابتكار والاستباقية وتوظيف الحلول الذكية، في منظومة عملنا الداخلية وكذلك في تعاملنا مع شركائنا من الموردين».

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تعتمد منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية لضمان أعلى مستويات الشفافية وسرعة الإجراءات وتكافؤ الفرص، بما يسهل أعمال شركائها ويتيح لهم التركيز على الابتكار وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. كما تولي الهيئة أهمية كبيرة للتواصل المستمر مع شركائها، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتطوير آليات التعاون بما يلبي احتياجاتهم ويتخطى توقعاتهم.