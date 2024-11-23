شرطة دبي توزع «كسوة الشتاء» على العمال

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الروح الإيجابية والإدارة العامة لحقوق الإنسان ونقاط شرطة الضواحي، وبالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، فعالية مجتمعية في منطقة العياص، بعنوان «كسوة الشتاء»، استهدفت فئة العمال في إطار مجتمعي للتوعية بحقوقهم وواجباتهم.



وقال الرائد سيف الكعبي مدير نقاط شرطة الضواحي بالوكالة، إن المبادرة المجتمعية للتوعية تهدف تعزيز التواصل مع فئة العمال، من خلال مبادرات وفعاليات مجتمعية متنوعة، ترسخ التواصل الفعال بين العمال والشرطة، بما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة.

بدوره، قال الرائد حمد الشامسي، رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الفعالية جزء من فعاليات ومبادرات تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع شركائها الداخليين والخارجيين، بهدف تقديم فهم أفضل لقوانين العمل وحقوق العمال في دبي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن تسليط الضوء على كيفية تقديم الشكاوى أو طلب المساعدة عبر قنوات التواصل المعتمدة.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن الفعاليات تضمنت مسابقات ومحاضرات لحقوق العاملين في المزارع والعزب، واستهدفت أكثر من 150 عاملاً بكسوة الشتاء بالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، مضيفة إن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات عدة ينفذها المجلس لتعزيز القيم المجتمعية كالتسامح والتكاتف والتراحم بين الفئات المجتمعية المختلفة.