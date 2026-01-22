برعاية محمد بن راشد.. أكاديمية شرطة دبي تحتفي اليوم بـ 330 من الخريجين والخريجات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحتفي أكاديمية شرطة دبي اليوم بتخريج 330 طالباً وطالبة، بواقع 115 طالباً مرشحاً للدفعة (33)، و20 طالبة مرشحة للدفعة (6)، و53 طالباً في دورة الجامعيين (33)، و142 من طلبة الدورات التأسيسية، وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي.

عبدالله المري

وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، أن حفل تخريج الأكاديمية لكوكبة من أبناء وبنات الوطن، يُمثل محطة وطنية سنوية مشرّفة تعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء كفاءات أمنية قادرة على حماية المكتسبات الوطنية وصون أمن المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن أكاديمية شرطة دبي تُشكل منذ تأسيسها عام 1987، ركيزة أساسية في منظومة العمل الأمني في الدولة، وأسهمت في رفد الميدان الشرطي والقضائي بكفاءات علمية وعسكرية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، منوهاً بأن وصول عدد خريجي الأكاديمية إلى 8060 خريجاً وخريجة يعكس حجم الاستثمار المتواصل والمُستدام في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وأكد معاليه أن شرطة دبي ماضية في تطوير منظومتها التعليمية والتدريبية بما يواكب التحولات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، وخاصة أن الأكاديمية لا تكتفي بتخريج ضباط مؤهلين علمياً وحسب، بل تبني قيادات مستقبلية تتمتع بالقيم والانضباط والمسؤولية الوطنية، للمساهمة بقوة وفاعلية في رفعة الوطن وازدهاره.

استثمار مُستدام

بدوره، أوضح العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن منظومة التعليم والتدريب في أكاديمية شرطة دبي تمثل إحدى أكثر المنظومات تطوراً في المنطقة، باستنادها إلى الدمج بين التأهيل الأكاديمي المتخصص، والتدريب العسكري، والانضباط المهني، والتطور التقني المواكب للمتغيرات المتسارعة.

وأكد أن الأكاديمية تضع نصب عينيها دوماً تطوير البنية التعليمية والتدريبية بشكل مُستدام، عبر تحديث البرامج الأكاديمية، وتعزيز مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرار لدى الطلبة، وغرس قيم الانضباط والمسؤولية والولاء المؤسسي، بما يضمن تخريج عناصر أمنية فاعلة ومؤهلة لتحديات الغد.

وأضاف: «إن مخرجات الأكاديمية اليوم هي نتاج استثمار طويل في المناهج، والمدربين، والبنية التحتية الذكية. وإن كل دفعة جديدة تعكس تطوراً نوعياً في مستوى الجاهزية والاحترافية. إن التدريب المستمر هو الضمان الحقيقي لاستدامة التفوق الأمني. وستواصل الأكاديمية تطوير برامجها بما يواكب التحديات الأمنية المستقبلية».

تمكين متكامل

من جانبه، قال العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، «تؤمن أكاديمية شرطة دبي بأن بناء كوادر بشرية مؤهلة علمياً وميدانياً هو العمود الفقري لأي منظومة أمنية حديثة.

فالتمكين المعرفي المتكامل مع التوظيف الذكي للتكنولوجيا المتقدمة يشكلان حجر الزاوية في ترسيخ دعائم الأمن المجتمعي والاستجابة الاستباقية للتحديات الأمنية المتسارعة».

وأضاف: «نحن في الأكاديمية نعمل وفق رؤية استراتيجية تستند إلى التميز في التعليم الشرطي، عبر برامج تأهيلية متجددة ومناهج تدريبية عصرية، تعكس فهماً عميقاً لواقع الميدان ومتغيراته، وتُعِدّ خريجينا ليكونوا عناصر أمنية ذات كفاءة قيادية، قادرة على اتخاذ القرار والتعامل مع السيناريوهات الأمنية المعقدة بثقة واقتدار».

وأكد أن الأكاديمية، وعبر مسيرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً، تمضي بخطى واثقة نحو الابتكار في العمل الشرطي، مرتكزة على قيم البحث العلمي، والجودة المؤسسية، واستدامة التطوير، بما يعزز جاهزيتها لتخريج كوادر أمنية نخبوية تواكب طموحات الوطن وتُسهم بفعالية في تعزيز أمنه واستقراره وريادته العالمية.

رمز للجاهزية

من جانبه، قال العميد عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، مدير إدارة شؤون الطلبة، «في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بتخريج نخبة جديدة من أبنائنا الطلبة، نؤكد أن أكاديمية شرطة دبي تواصل أداء رسالتها الريادية في تأهيل جيل جديد من الكفاءات الشرطية المؤهلة، القادرة على تلبية متطلبات العمل الأمني الحديث، والمساهمة في صون أمن المجتمع واستقراره».

وأضاف: «هذا الإنجاز هو نتيجة شراكة حقيقية بين الكادر الأكاديمي والتدريبي من جهة، والإصرار والتفاني الذي أظهره طلبتنا طوال مسيرتهم التعليمية من جهة أخرى.

لقد خضع الخريجون لتجربة تعليمية متكاملة تمزج بين الجانب العلمي والجانب العملي، في بيئة تعليمية تواكب المعايير الدولية وتوظف أحدث الممارسات التقنية في مجال الأمن».

وأوضح أن الطلبة الخريجين اليوم لا يمثلون فقط ثمرة جهد سنوات من التعليم والتدريب، بل هم ركيزة المستقبل ورمز الجاهزية في المنظومة الأمنية المتطورة التي تنتهجها دبي، والتي باتت نموذجاً يُحتذى به في المجال الشرطي والأمني على مستوى العالم.

17 برنامجاً دراسياً

من جانبه، أشار العميد الدكتور أحمد محمد الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، إلى أن الأكاديمية، خرّجت 8060 خريجاً وخريجة منذ تأسيس الأكاديمية عام 1987، بواقع 3117 للطلبة المرشحين، و150 للطالبات المرشحات، و3132 لطلبة الدراسات المسائية، و928 للطلبة الجامعيين، و604 للطلبة الحاصلين على الماجستير في القانون وعلوم الشرطة، و129 للطلبة الحاصلين على الدكتوراه في القانون وعلوم الشرطة.

وأوضح أن الأكاديمية تطرح 17 برنامجاً دراسياً في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حيث تتضمن برامج البكالوريوس 3 تخصصات، تتمثل في القانون وعلوم الشرطة، والعلوم الأمنية والجنائية، والقانون، في حين تتضمن برامج الماجستير 9 تخصصات، وهي إدارة الأزمات الأمنية.

والقانون العام، والقانون الجنائي، والقانون الخاص، وقانون التجارة والاستثمارات الدولية، والعلوم الشرطية في البحث الجنائي، وحقوق الإنسان، والقانون والبيئة، والأمن السيبراني. وتتضمن برامج الدكتوراه 5 تخصصات، شملت القانون العام، والقانون الخاص، والفلسفة في البحث الجنائي، والقانون الجنائي، وإدارة الأزمات الأمنية.

دعم الاستراتيجيات

ابتسام العوضي

بدورها، قالت الدكتورة ابتسام العوضي، مدير كلية الدراسات العليا في الأكاديمية، إن برامج الدراسات العليا في أكاديمية شرطة دبي تشكل رافداً معرفياً مهماً لمنظومة العمل الأمني.

وإن الأكاديمية خرّجت حتى اليوم مئات من حملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات الأمنية والقانونية والشرطية. والتي من شأنها المساهمة في تطوير الفكر الأمني وصناعة القيادات المتخصصة.

وأضافت: «ترتبط المناهج البحثية بشكل مباشر بالتحديات الواقعية في الميدان الشرطي، وتعمل الكلية على تشجيع الابتكار والبحث التطبيقي، كما تولي اهتماماً بالغاً بتطوير برامج الدراسات العليا، مع الحرص على تقديم برامج أكاديمية متخصصة في مجالات الشرطة، والأمن، والجنائية، لتزويد الطلبة بالمعرفة المتعمقة التي تمكنهم من العمل بكفاءة واحترافية عالية، تُسهم في تعزيز الاستراتيجيات الأمنية للدولة».

