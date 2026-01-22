22 مليار درهم حجم صفقات «إيدك دبي 2026»

اختتم مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2026) دورته الـ 30 مسجّلاً صفقات قياسية بلغت أكثر من 22 مليار درهم، وبالإعلان عن إطلاق أسبوع دبي لطب الأسنان، كمبادرة رائدة تمثّل تطوراً طبيعياً لإرث إيدك دبي وتعكس رؤية دبي الطموحة في رسم مستقبل قطاع طب الأسنان على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد إيدك دبي إقبالاً واسعاً، تجاوز 80,000 زائر ومشارك من 192 دولة حول العالم بالإضافة إلى 5,860 علامة تجارية عالمية تمثل 4,316 شركة عارضة لأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية لطب الأسنان وصحة الفم.

ويؤكد إيدك دبي مكانته كمنصة رائدة للابتكار، وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات المهنية بين أبرز الشركات، والخبراء، والهيئات الصحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويأتي أسبوع دبي لطب الأسنان كمفهوم شامل على مستوى المدينة، يجمع منظومة طب الأسنان بأكملها، بما في ذلك قطاعات الأعمال، والتعليم، والابتكار، والتواصل المجتمعي والعام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، ودفع عجلة الابتكار في القطاع، وذلك بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وهيئة الصحة بدبي.

وينطلق أسبوع دبي لطب الأسنان كمبادرة استراتيجية من إيدك دبي، وستقام هذه الفعالية سنوياً، على أن تُعقد دورته الافتتاحية خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2027 في مواقع متعددة في دبي.

وسيشكّل الحدث منصة عالمية حيوية تجمع العلامات التجارية المتخصصة في طب الأسنان، والمهنيين، والأكاديميين، وصنّاع السياسات، والمرضى، والعائلات، والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج أسبوع دبي لطب الأسنان تنظيم إيدك دبي 2027 خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير، حيث يواصل الحدث ترسيخ مكانته باعتباره أبرز مؤتمر ومعرض متخصص في طب الأسنان على مستوى العالم.

ويشهد قطاع طب الأسنان في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً غير مسبوق. فمن المتوقع أن يصل حجم سوق العناية بالأسنان في الدولة إلى 318 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7,4 %، في حين أنه من المتوقع أن تصل مبيعات معدات طب الأسنان إلى 282 مليون دولار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5,25 %.

وحققت خدمات طب الأسنان المرتبطة بصحة الفم والعلاجات، في عام 2024 وحده، إيرادات بلغت 195,3 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 290,49 مليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الوعي الصحي، والمبادرات الحكومية التي تشجّع على الرعاية الوقائية للأسنان، وارتفاع الطلب الناتج عن السياحة العلاجية.

وتضم دبي 4,651 طبيب أسنان مرخصاً، وأكثر من 1,000 من مساعدي أطباء الأسنان، وأخصائيي صحة الفم، وغيرهم من المهنيين. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدرت قيمة سوق طب الأسنان بنحو 1,3 مليار دولار في عام 2024، مع توقّعات بوصولها إلى 2,81 مليار دولار بحلول عام 2032، في حين تواصل دبي دورها كمركز إقليمي للتميّز في هذا المجال.

وتتضاعف أهمية أسبوع دبي لطب الأسنان في ظل المكانة الراسخة لدبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية. ففي عام 2023، استقبلت المدينة 691,000 سائح بغرض العلاج، أسهموا في تحقيق إيرادات مباشرة بلغت 1,03 مليار درهم، وإيرادات غير مباشرة بقيمة 2,3 مليار درهم من خلال الإقامة والنقل والأنشطة الترفيهية.

ويُذكر أن 29 % من هؤلاء الزوار يقصدون دبي للحصول على خدمات طب الأسنان، ولا سيما الإجراءات التجميلية المتقدمة مثل تبييض الأسنان، والقشور الخزفية، وتحسين الابتسامة.

كما أسهم عدد من مشاهير ومؤثري دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الوعي العام والاهتمام بجماليات طب الأسنان، ما يدعم الحضور العالمي لدبي في هذا القطاع.

وسيسهم أسبوع دبي لطب الأسنان في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الطبية والرعاية الصحية، بما يدعم التصنيفات العالمية للمدينة وأهدافها في النمو الاقتصادي.

وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية 2033 واستراتيجيات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، ستجمع المبادرة أصحاب المصلحة والمعنيين على المستويين المحلي والدولي لتعزيز الابتكار والتعليم وتحقيق أثر مستدام طويل الأمد في قطاع طب الأسنان.