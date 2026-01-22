«محاكم دبي» تبحث تعزيز التعاون القضائي مع البرازيل

استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، سيدني إيلوي دالابريدا، قاضي الاستئناف بمحكمة العدل في ولاية سانتا كاترينا بجمهورية البرازيل الاتحادية، والوفد المرافق له.

وذلك في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتبادل أفضل الممارسات في المجالات القضائية والتقنية، وتوطيد علاقات التعاون بين المؤسسات القضائية في البلدين، كما جرى خلال اللقاء استعراض النموذج المتقدم، الذي تتبناه محاكم دبي في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.

حضر اللقاء القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى.

وأعرب الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، عن ترحيبه بالوفد الزائر، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تعزز التكامل بين النظم القضائية، وتسهم في تطوير آليات العمل المشترك، وقال: تمثل محاكم دبي نموذجاً حديثاً للقضاء الذكي.

حيث قطعنا شوطاً كبيراً في توظيف التقنية لخدمة المتقاضين، وضمان كفاءة العمل القضائي، ويسرنا مشاركة تجربتنا الرائدة مع الشركاء الدوليين، وتبادل الخبرات والتعرف عن كثب على أفضل المنهجيات العالمية في العمل القضائي، والاستفادة من تجارب الجانب البرازيلي في مجالات الأمن والعدالة.