قيادات بلدية دبي تلتقي أهالي الورقاء وتناقش تحسين الخدمات

التقت قيادات بلدية دبي برئاسة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، مع أهالي منطقة الورقاء وأسرهم، في جلسة حوارية. واستعرض اللقاء أبرز مشاريع البلدية ومبادراتها لأهالي المنطقة، مع الاستماع إلى آرائهم بشكل مباشر، ومناقشة فرص التحسين على الخدمات المقدمة، بما يعزز رضاهم وجودة حياتهم، فضلاً عن التعرف إلى مقترحاتهم وتصوراتهم حول تصميم حدائق جديدة ومساحات ترفيهية خضراء تواكب احتياجاتهم اليومية وتعكس تطلعاتهم.

ويأتي اللقاء مع أهالي الورقاء ضمن جهود بلدية دبي لتعزيز الشراكة المجتمعية مع سكان دبي، انطلاقاً من إيمانها بدور المجتمع كشريك رئيسي في عملية التطوير والتحسين على خدماتها، وتكاملاً مع نهجها في البقاء على تواصل مباشر مع الأهالي والأسر للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم من الميدان، والتأكد من أن المشاريع والخدمات التي تقدمها بلدية دبي تعكس احتياجات السكان وتطلعاتهم، وتكون قريبة من واقعهم اليومي.

وتركزت ملاحظات واستفسارات وآراء السكان خلال اللقاء، حول مواضيع عدة تمس حياتهم اليومية، منها ظاهرة سكن العزاب وتأثيرها على النسيج الاجتماعي للفرجان، وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومعالجة ظاهرة روائح الصرف الصحي، وتنظيم عمليات التفتيش والرقابة، إضافة إلى استفسارات حول التخطيط الحضري والتحديات الإسكانية ومدى توفر تسهيلات سكنية مرنة. إلى جانب مناقشة تصوراتهم لتطوير الحدائق العامة والمساحات الخضراء، بما يتناسب مع احتياجات الأهالي وأطفالهم، بهدف توفير بيئة ترفيهية مستدامة وآمنة.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة: «هدفنا الأول في بلدية دبي خدمة الناس وهذا الهدف له أركان لتحقيقه تقوم على الاستباقية، والمرونة، والسرعة في إنجاز الخدمة، والأهم هو الإصغاء لملاحظات ومقترحات وآراء السكان، إيماناً بأهمية التواصل المباشر والشراكة المجتمعية معهم لإبقائهم على تحديث مستمر بمشاريعنا وخدماتنا وخططنا، وتلقي ردودهم وجميع آرائهم لنواصل عملية التطوير في مجالات العمل البلدي».

وأضاف: «جزء من خططنا في بلدية دبي ومستهدفاتنا هو توفير مرافق جاذبة وسهلة الوصول وشاملة للجميع وبتصاميم عالمية، ومن ضمن هذا الهدف لدينا معايير جديدة تُركز على فهم احتياجات السكان وتطلعاتهم اليومية، وأنماط استخدامهم للمساحات العامة».

وأوضح مدير عام بلدية دبي في ردٍ على استفسارات متعلقة بانتشار روائح الصرف الصحي، إلى أن التأثير الأول لهذه الظاهرة يأتي من محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي صُممت وفقاً لاحتياجات ومعايير تخطيطية سابقة، مشيراً إلى أن فرق بلدية دبي تعمل حالياً على تطوير المحطة من جانبين الأول هو تطوير البنية التحتية والتقنية للمحطة، والثاني هو تطوير أنظمة المعالجة، لتواكب النمو السكاني والعمراني.

3 مجالس

خلال اللقاء، استعرضت بلدية دبي مجموعة من المشاريع والمبادرات والتي نُظمت في مجالس متخصصة شملت؛ مجلس التخطيط الحضري والبناء، ومجلس البنية التحتية والصحة والسلامة، ومجلس الحدائق العامة والمرافق الترفيهية. إلى جانب التعريف بالمبادرات الجديدة والخدمات الرقمية، التي تعزز تجربة المتعاملين وتوفر حلولاً مباشرة لاستفساراتهم أو تقديم طلبات الخدمات بشكل فوري في موقع الحدث.

وفي مجال الحدائق العامة والمرافق الترفيهية؛ كشفت بلدية دبي عن مشاريع الزراعة التجميلية وما يجري تنفيذه حالياً، إلى جانب مشاريع الحدائق العامة والساحات العائلية التي تضم 3 مشاريع قيد التنفيذ، و3 قيد التصميم، فضلاً عن الحدائق المستقبلية التي سيصل عددها إلى 17 حديقة.

كما قدمت عرضاً حول المنشأة الرياضية في منطقة الورقاء الأولى، الوجهة المثالية لمحبي الرياضة الداخلية. حيث يمتد المشروع على مساحة 22,860 متر مربع بالقرب من الحديقة العامة في المنطقة، سيخدم السكان في الورقاء والمناطق المجاورة مثل: مردف، وند الحمر، وند شما، والراشدية. وستضم المنشأة ملاعب متنوعة تشمل البادل والتنس وكرة القدم، بالإضافة إلى منطقة لألعاب الأطفال ومحلات تجارية ومرافق خدمية ومواقف سيارات.

تسهيلات سكنية متكاملة

إلى جانب ذلك، ناقشت قيادات بلدية دبي مجموعة من التسهيلات التخطيطية والسكنية التي توفرها بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي للسكان، ومنها؛ تقليل ارتداد الفيلا عن حدود الأرض إلى 1.5 متر، وإلغاء الارتداد بين الملحق والفيلا، وزيادة عدد الطوابق إلى 3 طوابق (أرضي وطابقين) مع السماح ببناء ما نسبته 100% من الطابق الأول والثاني، إلى جانب السماح ببناء ملحق سكني بطابق أرضي لحين القدرة على استكمال البناء الرئيسي. فيما ستوفر تسهيلات تخطيطية للمساح ببناء فيلا للابن على قطعة الأرض ذاتها في حال استيفاء شروط الحالة الاجتماعية، إلى جانب السماح ببناء ملحق طابقين.

مشاريع مستقبلية مستدامة

وتطرقت قيادات بلدية دبي إلى مشروع تطوير محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق تصميم مبتكر يتكامل مع معايير الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني، ويعتمد أحدث الأنظمة التشغيلية الذكية. ويتوقع أن تسهم التوسعة الجديدة برفع كفاءة أنظمة المعالجة لتخدم نحو 3.2 ملايين فرد، مع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 800 ألف متر مكعب يومياً بحلول العام 2029، والوصول إلى مليار لتر يومياً من المياه المُعاد تدويرها تروي نحو 1.18 مليون متر مربع من المناظر الخضراء الخلابة.

واستعرضت البلدية مشروع تعهيد خدمة جمع وفصل ونقل النفايات في مناطق الورقاء الذي سيبدأ في شهر يوليو 2026. ويهدف المشروع إلى تعزيز الالتزام البيئي عبر فصل النفايات من المصدر بما يرسخ ريادة مدينة دبي كأنظف مدينة في العالم. وستوفر حاويات تخزين نفايات لكل منزل مكونه من حاويتين إحداهما للنفايات العامة والأخرى للمواد القابلة لإعادة التدوير.