«ملتقى الشركاء الاستراتيجيين» يرسي الأطر التنظيمية للإعلانات الخارجية

عقدت شركة «مدى ميديا» «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين» في دبي، أمس، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي منصور الصباحي، وجمع من الشركاء الاستراتيجيين من كبار مستثمري الإعلانات الخارجية في دبي، وذلك سعياً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء، وترسيخ أطر التعاون والعمل المشترك في سبيل تنفيذ رؤيتها في الحفاظ على جمالية واستدامة المدينة.

تركزت نقاشات الملتقى، الذي عقد في فندق ون آند أونلي ون زعبيل، بشكل رئيسي على تعزيز علاقات الشراكة مع المستثمرين الاستراتيجيين في مجال صناعة الإعلانات الخارجية في دبي، والتأسيس لأرضية مشتركة، ووضع أطر عمل موحدة، لضمان الالتزام التام بالتشريعات والأطر التنظيمية لقطاع الإعلانات الخارجية في الإمارة، لا سيما الالتزام بإرشادات ومعايير الدليل الفني للإعلانات.

التحول الرقمي

وهدف الملتقى إلى تحفيز التحول الرقمي، وتشجيع تبني أحدث التوجهات التكنولوجية في سوق الإعلانات الخارجية، بالإضافة لإطلاع أقطاب الصناعة على أحدث التوجهات في هذا المجال، ومناقشة ما قد يواجهون من تحديات سعياً للمشاركة في وضع الحلول المبتكرة لتجاوزها، ودعماً لجهود تنمية القطاع، وضمان استدامة ازدهاره على الصعيدين المحلي والعالمي، كما استهدف «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين» الاستفادة من توصيات ورش العمل التي تم تشكيلها خلاله، للخروج بتوصيات تدعم جهود شركة «مدى ميديا» في تطوير استراتيجيتها المؤسسية الهادفة لتأطير الدور الموكل إليها في إدارة وتطوير وتنظيم القطاع، وزيادة الفرص الاستثمارية، بما ينعكس بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي عن طريق استقطاب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال، وجذب المزيد من العلامات التجارية العالمية من ناحية، وفي الحفاظ على جمالية الإمارة وهويتها البصرية الراقية من ناحية أخرى، وهو ما سيتم تحقيقه عبر ضمان الامتثال للنظم والتشريعات وتطبيق أحدث التقنيات، وتحقيق أهداف الاستدامة بالأسلوب الذي يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

أحدث الابتكارات

وأكد منصور الصباحي، خلال لقائه بالشركاء الاستراتيجيين للشركة، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع كبار المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية، لمناقشة أبرز الموضوعات المعنية بالقطاع، ولمنحهم صورة وافية عن كل المستجدات التنظيمية ليكونوا دوماً على اطلاع بكل تطوير يطرأ على الدليل الفني للإعلانات الخارجية، ومناقشة آخر مستجدات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، وتبادل الخبرات حول أحدث الابتكارات في المجال، وأهم التحديات التي تواجه العاملين فيه.

وقال: «بعد أن تجاوزت «مدى ميديا» مرحلة التأسيس بنجاح تباشر الشركة أدوارها والمهام المكلفة بها في قيادة صناعة الإعلانات الخارجية نحو النمو والازدهار، عبر تطبيق القوانين والتشريعات، وضمان الالتزام بالدليل الفني للإعلانات، وتحفيز النمو الرقمي في هذا القطاع الحيوي، الذي لا ينظر له فقط من منظور مادي وربحي، كونه يلعب دوراً كبيراً ومهماً على صعيد تعزيز الهوية البصرية للمدينة».

وأضاف الصباحي: «من هنا تنبع أهمية الالتزام بالتشريعات، مع ضمان تمكين المستثمرين من الموازنة ما بين الوصول لتحقيق هذه الأهداف وبين تحقيق الأرباح، وهو ما نحرص عليه بدورنا عبر توفير العديد من الفرص الاستثمارية المهمة مثل طرح المزايدات على اللوحات الإعلانية الموزعة بشكل استراتيجي على أهم الشوارع الرئيسية في دبي، إضافة لغيرها من الفرص الاستثمارية المميزة، التي سنقوم بالإعلان عنها تباعاً».

أفضل الممارسات

وتضمن الملتقى عرضاً تقنياً قدمه دانيال بونيان، الشريك في استراتيجي&، تحت عنوان «أحدث المستجدات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلانات الخارجية»، كما شمل الحدث ثلاث ورش عمل، ناقشت كل منها موضوعاً مختلفاً، فيما تمت مناقشة مخرجات الجلسات الفرعية خلال الجلسة الختامية، التي أديرت من قبل المستشارين الاستراتيجيين.

يذكر أن «مدى ميديا» تسعى لتنفيذ رؤيتها في الحفاظ على جمالية مدينة دبي واستدامتها، تماشياً مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما تسعى للحفاظ على السلامة العامة والمرورية ومنع التلوث البصري، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي عبر العمل على استقطاب وتعزيز الاستثمارات في قطاع الإعلانات الخارجية، وجذب أكبر العلامات التجارية لهذا السوق الحيوي سريع التطور.