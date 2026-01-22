«إسلامية دبي» تكرّم 30 موظفاً متميزاً برحلة عمرة

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رحلة عمرة خاصة لـ30 موظفاً متميزاً من كوادرها (بمن فيهم كوادر نسائية برفقة محارمهن)، تقديراً لجهودهم الوظيفية المخلصة، وتحفيزاً لمسيرتهم المهنية، وتعزيزاً للتوازن بين الحياة العملية والأسرية.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن الاستثمار في الموظف يبدأ من دعم أسرته، وقال: إن تكريم الموظفين المتميزين يجسّد التزام الدائرة برؤية شمولية للموارد البشرية، تضع الأسرة في صميم منظومة التميز المؤسسي، وتترجم مستهدفات عام الأسرة 2026 في بناء بيئة عمل مستقرة، محفّزة، وقادرة على تحقيق أثر مستدام.

وأشار إلى أن الدائرة ماضية في تطوير منظومة متكاملة للتحفيز والتقدير، تعزز قيم الولاء والانتماء، وتربط الإنجاز الوظيفي بالقيم الإيمانية والإنسانية، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الوظيفي والمجتمعي.