«دار البر» تطلق حملتها الرمضانية لدعم 1.7 مليون مستفيد

أعلنت جمعية دار البر عن إطلاق حملة رمضانية استثنائية موسعة لشهر رمضان المبارك لعام (1447هـ – 2026م)، وذلك اعتباراً من أمس، حيث تمتد مشاريع الحملة ومبادراتها الخيرية لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة و24 دولة حول العالم، بما يسهم في دعم ما يقارب 1.7 مليون مستفيد.

وتواصل الجمعية جهودها في استقطاب التبرعات والصدقات لصالح الحملة، عبر فتح أبواب العطاء أمام المحسنين وأهل الخير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، إضافة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل الدولة، تأكيداً على رسالتها الإنسانية، والتزامها بقيم التكافل والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الحملة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وسياسات الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة العمل الخيري والإنساني، وتعزيز دوره في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق أثر إنساني مستدام على المستويين المحلي والدولي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية «دار البر»، أن الحملة الرمضانية تضع نصب عينيها مستهدفات خيرية وطموحات إنسانية ذات سقف مرتفع، نحو دعم الفقراء وذوي الدخل المحدود، خلال شهر رمضان، داخل الدولة وخارجها، وهو ما يشمل دولاً عديدة، وتوفير متطلباتهم الغذائية والمعيشية والمادية.

وأشار إلى أن إجمالي التكاليف التقديرية لمشاريع ومبادرات الحملة الموسمية لهذا العام يصل إلى 10 ملايين درهم، منها 7 ملايين درهم داخل دولة الإمارات، و3 ملايين درهم لمشاريع خارج الدولة.

وأضاف: «تضم حزمة المشاريع الرمضانية الموسمية مجموعة من المبادرات الخيرية البارزة، التي تتوزع على عدة مشاريع أبرزها «إفطار الصائم»، الذي يستفيد منه 350 ألف صائم داخل الدولة، بتكلفة تصل إلى 3.5 ملايين درهم.

حيث سيتم توزيع 11600 وجبة يومياً على الصائمين في 27 موقعاً في دبي، عجمان ورأس الخيمة، كما يتضمن المشروع تقديم إفطار الصائم خارج الدولة، الذي يستفيد منه 661,188 صائماً بتكلفة مليون درهم، من خلال توزيع وجبات مطبوخة أو سلال غذائية تكفي 5 أفراد في المتوسط.

وفي إطار زكاة الفطر، تم تخصيص مشروع داخل الإمارات يستفيد منه 48,000 مستفيد بتكلفة 1.2 مليون درهم، بينما سيتم تنفيذ مشروع زكاة الفطر خارج الدولة لمساعدة 621,140 مستفيداً بتكلفة تصل إلى 1.8 مليون درهم.

كما سيتم تنفيذ مشروع «كسوة عيد الفطر» داخل الدولة لصالح 530 أسرة، بتكلفة 320 ألف درهم، بينما يتم توزيع كسوة العيد خارج الدولة على 33,327 مستفيداً بتكلفة 170000 درهم.

إضافة إلى ذلك، تستهدف «دار البر» توزيع سلال غذائية لعدد 5700 أسرة، ضمن برنامجها الموسمي «المير الرمضاني» على الأسر المحتاجة داخل الإمارات، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني درهم، لتوفير المواد التموينية الأساسية أو كوبونات الشراء.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود «دار البر» المستمرة لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك.