«أوقاف دبي» تتلقى مليون درهم دعماً من «الإمارات الإسلامي»

تلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مساهمة مالية بقيمة مليون درهم من حساب الخيرات في مصرف الإمارات الإسلامي، دعماً لوقف «ساند»، الذي أطلقته المؤسسة، بهدف دعم الاحتياجات التموينية للأسر، بما يعزز استدامة الوقف ودوره في دعم الفئات المستحقة وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام.

وأكدت المؤسسة أن المساهمة تعكس التزام الإمارات الإسلامي بدعم المبادرات الوقفية والتنموية، وتسهم في تعزيز منظومة الوقف المستدام، بما يواكب توجهات إمارة دبي في ترسيخ العمل الوقفي بوصفه شريكاً فاعلاً في التنمية الاجتماعية.

ويتكون المشروع الوقفي «ساند» المستهدف إنشاؤه، من مبانٍ سكنية في منطقة دبي الجنوب، ويتألف من خمسة طوابق تتضمن 40 شقة سكنية ومواقف للسيارات، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى مع قيمة الأرض نحو 40 مليون درهم، فيما تقدر عوائد الوقف بنحو 9.3% من إجمالي تكاليف الإنشاء ستُستخدم لاستصدار بطاقات «ساند» بقيمة ألف درهم لكل بطاقة، ليتم توزيعها على الفئات المستحقة.

وثمّن علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مساهمة مصرف «الإمارات الإسلامي» في دعم وقف «ساند»، مؤكداً أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية في تعزيز دور الوقف شريكاً فاعلاً في التنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ العمل الوقفي وتعظيم أثره المجتمعي.

وأضاف المطوع أن وقف «ساند» يعد من الأوقاف التنموية التي تهدف إلى توظيف الموارد الوقفية في مشاريع ذات عائد مستدام، بما يضمن استمرارية الدعم والمنفعة وتمكين الفئات المستحقة، بما في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوو الدخل المحدود، من تلبية احتياجاتهم التموينية الأساسية عبر بطاقة (ساند).

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «سعداء بالتعاون مع أوقاف دبي من خلال وقف «ساند» لدعم جهودها الرامية لتلبية الاحتياجات التموينية للأسر والفئات المستحقة بما يضمن لها الحياة الكريمة.

وكما يأتي هذا التعاون منسجماً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي تحث على تفعيل العمل الخيري والتضامن والتآزر ومساعدة الآخرين. وانطلاقاً من المسؤولية المنوطة بنا كوننا مؤسسة مالية إسلامية، فإننا حريصون على تمكين الأفراد والمجتمعات التي نعمل فيها من خلال التعاون مع الجهات المعنية والمبادرات مثل هذه المبادرة».

ويعد وقف «ساند» أحد الأوقاف الاجتماعية التي تتيح لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء فرصة المشاركة في بناء هذا الوقف الخيري المستدام، والمساهمة في استصدار بطاقة «ساند» للشرائح المجتمعية المستحقة لاستخدامها في عمليات شراء المواد الغذائية والتموينية والاحتياجات الأساسية.