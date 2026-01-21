أكاديمية دبي للإعلام تنظم اليوم فعالية لمخاطبة جيل الشباب

تنظم أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، اليوم، فعالية مبادرة Media Z بالتعاون مع الجامعة الكندية في دبي، تزامناً مع عام الأسرة، بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والتعليمية، والخبراء والمختصين والأكاديميين، إلى جانب طلبة من مختلف الجامعات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على جيلي Z وAlpha، من خلال برنامج معرفي وتطبيقي يركز على فهم سلوكيات الشباب في البيئة الرقمية، وآليات التواصل الفعّال معهم عبر المنصات الحديثة، والمؤسسات التعليمية، والجهات الحكومية، بما يسهم في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار الرقمي، والقيم الأسرية، والهوية الوطنية.

ويشكل جيل الشباب نحو 40 % من التركيبة السكانية في إمارة دبي، وأصبح اقتصاد الألعاب الإلكترونية جزءاً محورياً من اقتصاد الإعلام الحديث، وبات الشباب تستهويهم المايكرو دراما ومحتوى الفيديوهات فائقة القصر.

كما استندت المبادرة إلى دراسة تحليلية رعتها أكاديمية دبي للإعلام، أظهرت أن حجم اقتصاد الألعاب الإلكترونية يفوق مجموع اقتصادات منصات الأفلام والمسلسلات والموسيقى مجتمعة، يأتي كل ذلك في وقت لم تدرك وتستوعب كثير من وسائل الإعلام المهنية هذه التغييرات.

وبينما «تأخر عدد من مسؤولي الاتصال الجماهيري عن التحدث بلغة الشباب وفهم أنماط تفاعلهم الإعلامي»، فقد ابتكرت الأكاديمية هذه الفكرة وأطلقت فعاليات مبادرة «ميديا»، التي تناقش جلساتها الإشكاليات المرتبطة بجيل Z.

حيث تتناول الجلسة الأولى أبعاد صناعتي الألعاب الرقمية والفيديوهات متناهية القصر من منظور اقتصادي وصناعي، إلى جانب آثارها النفسية والمجتمعية والتربوية، وعلاقتها بالهوية الوطنية، بما يسهم في تمكين الإعلاميين ومسؤولي الاتصال من مخاطبة الأجيال الجديدة واحتوائهم ولم شمل الأسرة.

الجلسة الثانية

فيما حملت الجلسة الثانية عنوان «القصة في 60 ثانية ثورة المحتوى القصير»، وتناقش آليات الوصول إلى جيلي Z وAlpha من خلال أنماط المحتوى التي يفضلونها على المنصات الرقمية.

أما الجلسة الثالثة، بعنوان «جيل الشاشات: الهوية والسلوك والمجتمع»، حيث سيتعمق المتحدثون في الجوانب النفسية والتعليمية والاجتماعية المرتبطة بانغماس جيلي Z وAlpha في العالم الرقمي، وانعكاسات ذلك على الهوية والقيم المجتمعية.

منصة استراتيجية

وتُعد فعالية Media Z منصة استراتيجية تجمع بين الإعلام والتكنولوجيا والتعليم، لمناقشة العلاقة المتنامية بين جيل Z وجيل Alpha وعالم الإعلام الحديث، واستكشاف تأثير الألعاب الإلكترونية، والفيديوهات القصيرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة المحتوى واتجاهاته المستقبلية.

وفي ختام الفعالية، ستعقد طاولة مستديرة تجمع الخبراء والمختصين، يجري خلالها بلورة مجموعة من التوصيات الموجّهة للمؤسسات الإعلامية والتعليمية، وفرق الاتصال في الجهات الحكومية، حول أفضل الممارسات في مخاطبة جيلي Z وAlpha.