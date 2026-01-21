هيئة دبي للطيران المدني تستعرض أحدث ابتكاراتها في «يومكس»

شاركت هيئة دبي للطيران المدني في معرض «يومكس» العالمي، المنصة العالمية الرائدة في مجال أنظمة الطائرات من دون طيار والتقنيات ذاتية التشغيل، والذي يجمع نخبة من قادة الدفاع والصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث الحلول في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار، والأنظمة الذاتية المتقدمة.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أحدث ابتكاراتها وأنظمتها الذكية الداعمة لقطاع الطيران المدني، بما يعكس مكانة دبي الريادية مركزاً عالمياً للطيران والخدمات المرتبطة به، ويؤكد حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الذاتية والرقمية.

وجاءت مشاركة الهيئة تأكيداً لالتزامها بتبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستويات السلامة الجوية، ودعم الاستدامة، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في قطاع الطيران.

وأكد محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، أن المشاركة في معرض «يومكس» تمثل منصة استراتيجية للتعريف برؤية الهيئة ومبادراتها المستقبلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وقال: «تحرص هيئة دبي للطيران المدني على تبني أحدث الابتكارات والأنظمة الذكية التي تدعم تطوير منظومة الطيران المدني في إمارة دبي، وتسهم في تعزيز جاهزيتها للمستقبل. وتأتي مشاركتنا في معرض يومكس انطلاقاً من التزامنا بمشاركة أفضل الممارسات العالمية، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة والاستدامة في قطاع الطيران».

وأضاف: «إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها التنظيمية والتشغيلية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والبيانات الذكية، بما يدعم نمو قطاع الطيران ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي».

وشهدت منصة الهيئة اهتماماً واسعاً من الزوار والمهتمين، حيث اطلعوا على أبرز المبادرات والمشاريع التي تنفذها الهيئة، ودورها في دعم منظومة الطيران.