تقنيات ذكية لتشغيل ومراقبة شبكات المياه في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعزيز قدراتها في تشغيل ومراقبة شبكات المياه عبر تبنّي تقنيات ذكية متطورة وبنية تحتية رقمية فائقة تمكن من مراقبة الشبكات والتحكم بها عن بُعد على مدار الساعة، من خلال تطبيق «بوابة اتصالات المنصة المفتوحة لتبادل البيانات بين أنظمة التشغيل التقنية المتعددة للمياه»، الذي حاز براءة اختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز موثوقية وكفاءة البنية التحتية الحيوية للمياه، ودعم التحول الرقمي الشامل في إدارة الشبكات التشغيلية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويُطبّق هذا الحل حالياً ضمن قطاع المياه والأعمال المدنية في الهيئة، حيث أسهم في تحقيق وفورات ملموسة في التكاليف، وتقليص الزمن اللازم لتنفيذ العمليات التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة تبادل البيانات بين أنظمة التشغيل المختلفة، وتحسين سرعة اتخاذ القرار في البيئات التشغيلية الحساسة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تواصل الهيئة ترسيخ ريادتها العالمية في تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة لإدارة البنية التحتية الحيوية، انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء مدن المستقبل القائمة على الابتكار والاستدامة، ويأتي هذا الإنجاز في سياق التزام الهيئة بتطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم كفاءة واستدامة البنية التحتية، وتعزز مكانتها كمؤسسة رائدة عالمياً في إدارة المرافق وفق أعلى معايير الاعتمادية والجاهزية المستقبلية، كما يأتي هذا التطبيق في إطار رحلة الهيئة الرقمية وجهودها لتحويل عمليات إدارة المرافق الحيوية، حيث تستثمر في أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء».

ويعتمد التطبيق على أكثر من 2500 شيفرة برمجية تم تطويرها باستخدام منصة بايثون للمصادر المفتوحة، ويتميز بقدرته على تشغيل نظام معقّد عالي الاعتمادية يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع توفير جاهزية كاملة من خلال مراكز تحكم رئيسية واحتياطية، مدعومة بخوادم التطبيقات الفورية المتكاملة بالكامل ويتيح النظام المراقبة والتحكم عن بُعد في شبكة المياه.

وقال المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يعكس هذا الحل نقلة نوعية في إدارة أنظمة تشغيل المياه، من خلال توحيد وتكامل مصادر البيانات التشغيلية ضمن منصة واحدة مرنة وآمنة».