مؤسسة دبي للمرأة تعقد ورشة عصف ذهني لمبادرات 2026

عقدت مؤسسة دبي للمرأة ورشة عصف ذهني لموظفيها، جرى خلالها تبادل الأفكار حول مبادرات ومشاريع عام 2026، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية، المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي.

وجاءت الورشة ضمن نهج المؤسسة في تعزيز ثقافة الإبداع المؤسسي والعمل الجماعي، تماشياً مع توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الهادفة إلى استشراف مبادرات نوعية، تدعم مسيرة تمكين المرأة.

وتم خلال الورشة، التي عقدت في فندق ماندارين أورينتال جميرا، بمشاركة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، استعراض الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، إلى جانب أبرز إنجازاتها خلال عام 2025.

والتي شملت تنفيذ برامج داعمة للمرأة في مختلف المجالات، لا سيما دعمها في المناصب القيادية، وريادة الأعمال، والصحة النفسية، إضافة إلى تنظيم منتديات حوارية محلية وعالمية، أسهمت في تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها المستقبلي.

وأعربت نعيمة أهلي عن سعادتها بمخرجات الورشة، مؤكدة أن التفاعل الإيجابي بين الموظفين، خلالها، أسهم في طرح أفكار بناءة لمبادرات ومشاريع جديدة، تعزز الدور المحوري للمؤسسة في دعم المرأة، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي عالمياً، وقالت:

«نستلهم في آليات عملنا النهج الاستشرافي لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على ترسيخ ثقافة العصف الذهني والعمل الجماعي أدوات فاعلة للتخطيط الاستراتيجي وإطلاق المبادرات المستقبلية». وثمنت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة جهود فريق العمل خلال عام 2025.

والتي أثمرت إنجازات نوعية، تعكس كفاءتهم المهنية،والتزامهم برسالة المؤسسة، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة وتصنيف الأفكار المطروحة، للاستفادة منها ضمن خطة العمل لعام 2026، وأولويات خطتها الاستراتيجية.

حيث شملت هذه الأفكار مبادرات، تتعلق بالشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وبرامج تدريبية، وتنظيم والمشاركة في منتديات محلية ودولية، إلى جانب مبادرات داعمة للمرأة تواكب «عام الأسرة» في دولة الإمارات، تأكيداً لدورها المحوري في الترابط الأسري وتعزيز التنمية.