محمد بن خليفة يتسلم كتاب "إرث آل مكتوم تاريخ رياضي"

تسلم الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الإصدار التوثيقي الجديد "إرث آل مكتوم تاريخ رياضي"، جاء ذلك لدى استقبال، مؤلف الكتاب الزميل محمد الجوكر الباحث والمؤرخ الإعلامي، ويوثق الكتاب لمسيرة الأسرة الحاكمة في دبي، وأثنى على الجهد المبذول في التوثيق الرياضي عبر إصداراته المتعددة للمكتبة الرياضية مؤكداً أهمية التوثيق في كل المجالات.

وأشار إلى أن الكتاب يعتبر توثيقاً وأكد أن دولة الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة، تشهد حركة رياضية ناهضة ترتبط فيها الرياضة بالثقافة وتنمية الإنسان، والرياضة تُعبر عن الحس الإنساني والمجتمعي النبيل، لافتاً إلى أن قيادتنا الرشيدة تدرك تماماً أهمية الأندية الرياضية، وارتباطها على نحو وثيق بالتعليم والثقافة والرعاية الصحية وجودة الحياة، بل وبقدرة الفرد والمجتمع على تحقيق كل الأهداف والغايات، وأصبحت دولتنا تدرك تماماً أن الرياضة وممارساتها جزء من التفكير المستقر في وجدان المجتمع.

وأعرب الزميل محمد الجوكر من جهته، عن فخره بإهداء الكتاب لسموه، خاصة أن الشيخ محمد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم شخصية تعشق الرياضة خاصة الفروسية والصيد بالصقور وله ذكرى رياضية قديمة عندما حضر لقاء النصر والقادسية الكويتي في أكتوبر عام 1974.

يذكر أن والده المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن سعيد ترعرع كأقرانه من أبناء أسرة آل مكتوم الكرام على حب الفروسية والصيد والقنص، وكان فارساً لا مثيل له، حيث كان يمتطي صهوة حصانه بلا سرج ولا لجام، وكان من أشهر من يستعرضون على ظهور الخيل في زمانه ويعتبر من أفضل الشعراء وله قصائد رائعة.