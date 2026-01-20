"طرق دبي" تستبدل أكثر من 58 ألف رخصة قيادة لـ 57 دولة بالرخصة الإماراتية خلال 2025

في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز جودة الحياة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة برخص القيادة الأجنبية للمقيمين والزوار في دبي، استبدلت الهيئة خلال العام الماضي 58,082 رخصة قيادة أجنبية صادرة من 57 دولة معترف باستبدال رخص قيادتها برخصة إماراتية، استناداً إلى القرارات الوزارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المعنية.

وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن قائمة الدول المعترف باستبدال رخص قيادة مواطنيها بالرخصة الإماراتية تضم 5 دول خليجية، و38 دولة أوروبية، و13 دولة آسيوية، إضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية ودولة إفريقية، مشيراً إلى أن آخر الدول التي أضيفت إلى القائمة هي قيرغيزستان، كوسوفو، شمال مقدونيا، ولاية تكساس، وكرواتيا.

وأوضح الأكرف أن هذه الخدمة تعكس توجه إمارة دبي نحو دعم التعاون الدولي وتقديم خدمات مرنة تلبي احتياجات المقيمين والزوار من مختلف الجنسيات، وتعزز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة وسهولة التنقل.

وأضاف أن خدمة استبدال رخص القيادة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في إمارة دبي، على أن تُستكمل الإجراءات بإجراء فحص النظر في أحد مراكز فحص النظر المعتمدة، وتقديم الطلب، وإبراز الرخصة الأصلية المطلوب استبدالها، ودفع الرسوم المقررة، شريطة أن تكون الرخصة الدولية سارية المفعول، وبحضور مقدم الطلب شخصياً.

وأشار مدير إدارة ترخيص السائقين إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية استباقية وفعالة، وترسيخ بيئة خدمية متكاملة تدعم سهولة التنقل وتعزز جاذبية الدولة للعيش والعمل.

للاطلاع على الدول المعترف باستبدال رخص القيادة الصادرة عنها بالرخصة الإماراتية: يرجى زيارة رابط الخدمة:

https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/rta-services/service-details?serviceId=3704301

الدول الأكثر استبدالاً للرخص

جاءت في مقدمة الدول التي استبدل رعاياها رخص القيادة الخاصة ببلدانها بالرخصة الإماراتية خلال عام 2025، المملكة المتحدة، (إنجلترا، ويلز، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية)، بـ 13,165 رخصة، ثم الجمهورية التركية بـ 6,838 رخصة، ثم الصين بـ 5,300 رخصة.