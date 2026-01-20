«دبي الإنسانية» تطلق حملة مجتمعية لدعم 15 منظمة إنسانية دولية

جدّدت دبي الإنسانية شراكتها مع شركة «ثنك سمارت» للعلاقات العامة والإنتاج، ومنصة «YallaGive»، عبر إطلاق الحملة المجتمعية المشتركة «نجري من أجل الإنسانية»، وذلك على هامش ماراثون دبي 2026.

وللعام الثاني على التوالي، تدعو الحملة العدّائين والداعمين وأفراد المجتمع إلى تسخير مشاركتهم في ماراثون دبي لدعم العمل الإنساني، سواء من خلال الجري لرفع الوعي أو عبر التبرّع المباشر من خلال منصة «يلا غيف»، بما يحوّل المشاركة المجتمعية إلى أثر إنساني ملموس.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «نؤمن في دبي الإنسانية بأن الأثر الإنساني الحقيقي يتحقق عندما تتلاقى الجهود حول هدف مشترك. وللعام الثاني على التوالي، يشكّل ماراثون دبي منصة مؤثرة لنشر الوعي، وحشد الموارد، وإشراك المجتمع في دعم العمل الإنساني. ونثمّن شراكتنا مع «ثنك سمارت»، و«يلا غيف»، ومع جميع شركائنا الذين يوحّدون الجهود لإلهام المجتمع ونشر الأمل، بما يترجم إلى دعم ملموس للجهود الإنسانية حول العالم».

وتشارك في الحملة 15 منظمة إنسانية دولية من أعضاء دبي الإنسانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم العمل الجماعي مع انطلاق عام 2026.

من جهتها، قالت لينا حصري، الشريكة المؤسسة والمديرة العامة لشركة «ثنك سمارت»: «يسرّنا التعاون مع دبي الإنسانية للمرة الثانية ضمن ماراثون دبي 2026، في شراكة تعكس التزامنا بإشراك مجتمع دبي من صنّاع المحتوى والمؤثرين بوصفهم قوة فاعلة في إحداث الخير. ونسعى في هذه النسخة إلى الوصول إلى فئات جديدة من المجتمع وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية، إيماناً منا بأن المحتوى القائم على التفاعل المجتمعي قادر على إحداث أثر إيجابي ومستدام».

بدوره، قال نبيل بوبكر، المدير العام لمنصة «يلا غيف»: «إن تمكين المجتمعات بالأدوات المناسبة يحوّل العطاء إلى أثر فعلي. ويُظهر هذا التعاون ضمن ماراثون دبي 2026 كيف يمكن للرياضة والمنصات الرقمية تحفيز العمل الجماعي لدعم القضايا الإنسانية. ومن خلال استضافة هذه الحملات على منصة «يلا غيف»، نُسهّل على الجمهور دعم 15 منظمة حيوية بشفافية، وتحويل كل خطوة إلى دعم ذي معنى».

وتضم قائمة المنظمات الإنسانية المشاركة في الحملة: صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إيه آي إم إس ميدل إيست، مركز سرطان الأطفال في لبنان، جلف فور جود، الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، شبكة سرطان مصر (الولايات المتحدة الأمريكية)، منظمة أطباء بلا حدود، بروجكت ماجي، روم تو ريد، شوكت خانوم ميموريال ترست، سمايل ترين، سوروبتيميست إنترناشيونال أوف جلف، ذي ميشن تو سيفاريرز، وذا سباركل فاونديشن.