«إسلامية دبي» تطلق مبادرة «منابر».. رحلة عطاء موحدة لمتبرعي بناء ورعاية المساجد

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «منابر» لتقديم تجربة موحدة لمتبرعي بناء ورعاية المساجد، بما يعكس رؤية دبي في تبنّي نماذج حكومية مبتكرة تعزز جودة الحياة وتواكب مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية. وذلك في إطار مبادرات «بُناة المدينة»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والهادفة إلى تطوير خدمات حكومية مشتركة ترتكز على الإنسان وتسهم في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية لتيسير رحلة المتعامل.

وتهدف مبادرة منابر إلى توحيد مسار بناء ورعاية المساجد في الإمارة عبر تجربة متكاملة ومخصصة تجمع المتبرعين والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية والجمعيات الخيرية ضمن بيئة مرجعية واحدة، تضمن وضوح الإجراءات وسرعة الإنجاز من مرحلة الرغبة في التبرع وحتى اكتمال بناء المسجد.

وقد جرى تطوير المبادرة بشكل مشترك من قبل فريق تحسين خدمات بناء المساجد ضمن مبادرة بُناة المدينة، وبالتعاون بين ستة شركاء استراتيجيين هم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطة دبي للتطوير، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بما أسهم في بناء منظومة متكاملة ترفع كفاءة الإجراءات وتسرّع تنفيذ مشاريع المساجد، بما فيها المناطق الحرة.

اختيار الأراضي

وتوفّر منابر للمتبرعين خيارات نوعية ومتنوعة تشمل بناء مسجد جديد بالكامل، أو المساهمة في بناء مسجد أو استكمال مشروع قائم، أو رعاية مسجد، إضافة إلى تمكينهم من الاطلاع على الأراضي المخصصة لبناء المساجد واختيار المواقع المناسبة بكل سهولة دون الحاجة إلى تقديم أي طلب أو التواصل مع الموظفين ما يؤدي إلى حصول المتعامل على المعلومات بشكل فوري ومحدث بشكل دوري، مع إمكانية متابعة حالة الطلب في جميع مراحله حتى اكتمال المشروع.

منابر للتصميم

وللمتبرعين الراغبين في الاختيار من ضمن التصاميم الجاهزة وفقاً للأراضي المتوفرة لبناء المساجد، فقد تم تعزيز المشاركات المجتمعية من خلال منابر للتصميم، التي تفتح المجال أمام المكاتب الاستشارية وطلبة الجامعات لتقديم تصاميم مبتكرة تسهم في تشكيل الهوية المعمارية المستقبلية للمساجد، وتكون متاحة للمتبرعين للاختيار منها ما يوفر الخيار للمتبرعين لاختيار الأرض والتصميم المعتمد مسبقاً ويؤدي إلى سرعة الإجراءات والبدء بالبناء، في نموذج يجمع بين الإبداع المجتمعي والعمل المؤسسي.

وللمتبرعين الراغبين في إِشراف الجمعيات الخيرية على عمليات البناء، فقد تم توفير هذا الخيار بالتنسيق مع الجمعيات وذلك بهدف توفير خيارات للمتبرعين مخصصة لهم.

دليل منابر الشامل

كما تضم المبادرة دليلاً شاملاً يقدّم للمتبرعين والمكاتب الاستشارية جميع المعلومات اللازمة لإتمام الخدمة، ويعرض بوضوح المعايير والاشتراطات المعتمدة لبناء المساجد في دبي، بما يعزز توحيد المواصفات التصميمية، ويرفع جودة المخرجات، ويحقق الانسجام المعماري لمساجد الإمارة.

تطوير

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن مبادرة «منابر» تجسّد توجهاً حكومياً يضع الإنسان في صميم التطوير، وتمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية وجودة، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم النموذج الحكومي الموحد وتعزز العمل المجتمعي، وتمنح المتبرعين فرصة الشراكة الفاعلة في تطوير بيوت الله عبر تجربة عصرية تعكس روح دبي المتجددة.

من جانبه، أوضح المهندس علي الحليان السويدي، قائد فريق خدمات بناء المساجد ضمن بناة المدينة، أن إطلاق «منابر» يأتي استجابة لتنامي احتياجات الإمارة في هذا القطاع، لافتاً إلى إتمام بناء 24 مسجداً خلال عام 2024 بتكلفة بلغت 172 مليون درهم، والعمل حالياً على تنفيذ 56 مسجداً بتكلفة تصل إلى 465 مليون درهم، إلى جانب تخصيص

أكثر من 350 قطعة أرض ضمن المخطط الحضري للإمارة، مؤكداً أن توحيد المسار والتعاون مع المكاتب الاستشارية أسهما في تحسين كفاءة الإجراءات وتقليص زمن الإنجاز.

جهود متكاملة

وفي سياق العمل المشترك والتنسيق بين الجهات، فقد تم اعتماد تقديم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية للاستشارات الفنية المتخصصة بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن ويسهم في تسريع الإجراءات. وأسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في إنجاح المبادرة عبر إعطاء الأولوية لإصدار شهادات عدم الممانعة الخاصة بالكهرباء والمياه، وتسريع الحصول على توصيلات الكهرباء والمياه لمشاريع المساجد إضافة إلى التنسيق مع بلدية دبي حول المساحات الزراعية الخاصة بمحيط المساجد.

يذكر أنه قد تم أيضاً في وقت سابق الإعلان عن تسهيلات بالتنسيق مع بلدية دبي شمل: إدراج المتطلبات الهندسية والإنشائية المعتمدة لدى الدائرة ضمن كود دبي للبناء، وإصدار الموافقات والتراخيص الفنية من خلال منصة البناء في دبي.

مبادرة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعد مبادرة «منابر» نموذجاً يحتذى به للتكامل الحكومي الذي تنتهجه دبي، وترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تسخير التحول الرقمي والابتكار لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.

كما تعكس المبادرة القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات القائمة على البذل والعطاء والعمل الخيري، من خلال تسهيل مشاركة أهل الخير في بناء ورعاية المساجد عبر تجربة رقمية متطورة.

ويسعدنا الإسهام في هذه المبادرة عبر تسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة وتسريع الحصول على توصيلات الكهرباء والمياه لمشاريع المساجد، في إطار حرصنا على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، انسجاماً مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 و«أجندة دبي الاجتماعية 33» والتي تسعى إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وبما يرسّخ مكانة دبي العالمية في توفير الخدمات الحكومية المتكاملة والمستدامة.