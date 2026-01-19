74000 زائر متوقع لـ«إيدك دبي»

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي»، معلناً اختيار جمهورية مصر العربية ضيف الشرف للدورة الـ30 من الحدث، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتحظى مصر بحضور فاعل ومستمر في إيدك دبي، من خلال مشاركة جامعاتها العريقة، والمؤسسات الطبية، والشركات المصنعة، التي أسهمت على مدى السنوات الماضية في إثراء البرنامج العلمي، وتقديم الأبحاث المتخصصة، والمشاركة في أجنحة المعرض.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الثلاثون من إيدك دبي 74 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، فيما يتضمن البرنامج العلمي محتوى شاملاً وغنياً يضم 183 جلسة علمية، و20 ورشة عمل تطبيقية، و390 ملصقاً علمياً، بمشاركة أكثر من 192 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات، تشمل طب الأسنان الرقمي، وطب الأسنان التجميلي، وتعويضات الأسنان، وعلاج جذور الأسنان، وطب أسنان الأطفال.

ويذكر أن مؤتمر ومعرض إيدك دبي ينظم سنوياً من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في اندكس القابضة، ويحظى بدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ما يعكس مكانته كحدث هام في أجندة طب الأسنان العالمية، ودوره في تعزيز موقع دبي مركزاً دولياً للمعارض والمؤتمرات الطبية المتخصصة.