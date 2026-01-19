شراكة بين «دفاع مدني دبي» و«هواوي» لتطوير تقنيات السلامة العامة

وقعت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي تكنولوجيز»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية، بما يسهم في دعم منظومة السلامة العامة، وإدارة الطوارئ، والوقاية من المخاطر، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، والتنبؤ، واتخاذ القرار، والأتمتة الذكية.

ووقع المذكرة كل من اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني، وأليكس تشانغ، المدير العام للشركة، وذلك في إطار حرص الجانبين على ترسيخ شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقنيات المتقدمة.

وأكد اللواء المهيري أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من التزام القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتماشياً مع توجهات حكومة دبي في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتحسين منظومة السلامة العامة، ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز الوقاية الاستباقية من المخاطر.

وأوضح أن التعاون مع شركة هواوي سيسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يدعم الأهداف المؤسسية والتنموية لإمارة دبي، ويعزز الاستفادة من الإمكانات التقنية المتطورة التي تمتلكها الشركة لتطوير حلول ذكية مبتكرة تخدم التحول الرقمي والابتكار المؤسسي في القطاع الحكومي.

ومن جانبه، قال أليكس تشانغ إن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التعاون مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، مؤكداً أن هواوي ستضع خبراتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في خدمة منظومة الدفاع المدني، بما يسهم في تطوير نماذج تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة ويدعم تحقيق أعلى معايير السلامة المجتمعية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على بناء القدرات الوطنية عبر نقل المعرفة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة قائمة على الذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

كما تشمل مجالات التعاون دعم البحث والتطوير والابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانتها الرائدة عالمياً في تبني الحلول الرقمية المتقدمة لخدمة الإنسان والمجتمع.