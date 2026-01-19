195 ألف مستفيد من مبادرات «الروح الإيجابية» في دبي العام الماضي

أسهم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي في إسعاد مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي، عبر تنفيذ 309 فعاليات مجتمعية ورياضية وتوعوية خلال عام 2025، ضمن مبادراته الهادفة إلى تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش، وذلك تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ووفقاً لإحصاءات المجلس، تنوعت الفعاليات المنفذة بين 74 فعالية توعوية، و85 فعالية مجتمعية، و65 مسابقة ثقافية، و85 فعالية رياضية، استفاد منها ما مجموعه 195 ألفاً و251 شخصاً من مختلف فئات المجتمع. وتوزع المستفيدون بواقع 98 ألفاً و854 من الفعاليات التوعوية، و50 ألفاً و610 من الفعاليات المجتمعية، و23 ألفاً و893 من المسابقات الثقافية، إضافة إلى 21 ألفاً و896 مستفيداً من الفعاليات الرياضية.

شراكات مع مراكز الشرطة

وبلغ عدد الفعاليات التي نظمها مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مراكز الشرطة في مختلف مناطق الإمارة 71 فعالية، شملت ملتقيات مجتمعية، ومبادرات «صوت مسموع»، وبطولات رياضية، وحملات توعوية، استفاد منها 75 ألفاً و54 شخصاً.

تعزيز العمل التطوعي

وفي إطار تحفيز المشاركة المجتمعية، وفر المجلس 59 مبادرة تطوعية شارك فيها 3 آلاف و793 متطوعاً، سجلوا 26 ألفاً و268 ساعة تطوعية، أسهمت في تحقيق وفر مالي بلغ مليونين و14 ألفاً و896 درهماً.

وسجلت أنشطة المجلس نسبة رضا مجتمعي بلغت %99.7، وفق آراء المشاركين والمتطوعين، فيما كرم المجلس 120 متطوعاً تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في دعم الفعاليات التي تعزز السعادة والروح الإيجابية في المجتمع.

جوائز وإنجازات إعلامية

وحصل مجلس الروح الإيجابية منذ تأسيسه على 15 جائزة محلية ودولية، إلى جانب 117 شهادة شكر وتقدير. كما بلغ عدد المواد الإعلامية المنشورة عن فعالياته خلال العام الماضي 2,259 مادة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى 2.037 خبراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع

وقالت فاطمة بو حجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، إن تشكيل المجلس جاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتعزيز التوجهات الاستراتيجية في إسعاد المجتمع ودعم الأمن، من خلال مبادرات مجتمعية تسهم في الحد من الظواهر السلبية وترسيخ القيم الإيجابية. وأوضحت أن المجلس أسهم في إحداث نقلة نوعية في علاقة المجتمع بشرطة دبي، عبر تعزيز جسور الثقة والتواصل، ونشر الوعي بالخدمات الشرطية وقنوات التواصل، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع، بما يسهم في دعم الأمن والأمان. وأكدت بو حجير أن المجلس يواصل جهوده للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال برامجه وفعالياته المتنوعة.