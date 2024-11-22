مكتوم بن محمد: دبي حريصة على تقديم كافة التسهيلات للمجموعات الفندقية الرائدة للنمو والتوسع

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، في مقر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور»، الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق.

وأعرب سموّه خلال اللقاء عن تقديره للحضور المميز للمجموعة العالمية في دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم، من خلال مجموعة الفنادق المتنوعة التي تتولى تشغيلها في الدولة، والتي تضم عدة آلاف من الغرف الفندقية، بما لهذا الوجود من أثر في دعم قطاع الضيافة المتنامي، ومواكبة خطط دبي الطموحة للتوسع فيه، انطلاقاً من موقعها كمقصد سياحي رئيس في المنطقة، وإحدى أهم الوجهات السياحية البارزة عالمياً.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن قطاع الضيافة يحمل العديد من الفرص الواعدة، بفضل ازدهار مكانة الدولة على خارطة السياحة والاستثمار العالمية، والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، والشراكة النموذجية التي تجمعها بكبرى الأسماء العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، ومن أبرزها مجموعة أكور، بما تملكه من خبرة طويلة في القطاع، مشيراً سموه إلى حرص إمارة دبي على تقديم كافة أوجه التسهيلات الممكنة، لتمكين المجموعات الفندقية الرائدة من النمو والتوسع، وبما يواكب الأهداف المرجوة للسياحة، كقطاع رئيس في منظومتها الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل الإمارة استحداث معايير جديدة للتميز في مجال الضيافة، ورفع سقف التنافسية في خدماته، بما يضمن للسائح كل مقومات الراحة والرفاهية خلال زيارته لها.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس عبر منصة التواصل «إكس»: «التقيت اليوم سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وناقشنا خلال اللقاء خطط المجموعة العالمية لتوسيع وجودها في المنطقة، في ضوء الدعم القوي الذي توفره دولة الإمارات لقطاع الضيافة، والذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد، واستعرضنا آفاق التعاون بين دبي والمجموعة، في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندتها الاقتصادية D33، لتكون من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين».

وأضاف سموه «الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الضيافة، الذي يحمل فرصاً اقتصادية واعدة، في ظل ازدهار مكانة الإمارات على خارطة السياحة والاستثمار العالمي، وإمارة دبي حريصة على تقديم كافة أوجه التسهيلات الممكنة، لتمكين المجموعات الفندقية الرائدة من النمو والتوسع، والقادم أفضل في الإمارات».

وتناول اللقاء مجمل أعمال مجموعة «أكور» في الإمارات، وخطط المجموعة العالمية لتوسيع دائرة وجودها على مستوى المنطقة بصورة عامة، لا سيما في ضوء الدعم القوي الذي توفره دولة الإمارات لقطاع الضيافة، والذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد، والنمو المطرد لأعداد السائحين والزوار الذين تستقبلهم الدولة سنوياً من مختلف أنحاء العالم، وآفاق التعاون بين دبي والمجموعة، في ضوء المستهدفات الطموحة للإمارة لمستقبل قطاعها السياحي، والتي حددتها أجندتها الاقتصادية D33، بأن تكون من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين، لا سيما في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، بحلول عام 2033.

حضر اللقاء معالي محمد هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومعالي هلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة، وهشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل».

يُشار إلى أن مجموعة أكور يندرج تحتها أكثر من 45 علامة تجارية، وتقوم بتشغيل 5700 منشأة فندقية حول العالم، تضم 840 ألف غرفة فندقية، في أكثر من 110 دول، وتضم فريقاً ضخماً، يصل إلى أكثر من 330 ألف موظف.