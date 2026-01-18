«كهرباء دبي» تشارك في الدورة الرابعة من «برنامج قادة التغيير»

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الرابعة من «برنامج قادة التغيير»، التابع لجمعية الإمارات للطبيعة، التي تعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.

يهدف البرنامج إلى نشر المعرفة عن الطبيعة المحلية وتوطينها، وتطوير خبرات الموظفين، من خلال سلسلة من الجلسات التدريبية والزيارات الميدانية والأنشطة التفاعلية، وتنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

سعيد الطاير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «توفر الهيئة لموظفيها فرصاً تدريبية ترسخ ثقافة الاستدامة والعمل البيئي، وتدعمهم للارتقاء بمساهمتهم في دعم التنمية المستدامة.

وبوصفنا مؤسسة مسؤولة مجتمعياً، نشجع الموظفين وكل المعنيين على أداء مسؤولياتهم البيئية والتطوعية والمجتمعية، ونحفزهم على المشاركة في العمل الجماعي لتحقيق أهداف الاستدامة لإمارة دبي.

وتعتبر من أبرز المؤسسات التي تأخذ على عاتقها دفع الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مسؤولياتهم المجتمعية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة البيئية».

ليلى عبداللطيف

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «يسعدنا أن نرحب بهيئة كهرباء ومياه دبي وموظفيها في برنامج «قادة التغيير» التابع لجمعية الإمارات للطبيعة للعام الرابع على التوالي.

يعد برنامج «قادة التغيير» مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الأفراد من جميع فئات المجتمع لاتخاذ إجراءات مؤثرة لحماية الطبيعة والمناخ.

يظهر موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي شغفاً والتزاماً كبيرين في كل تجربة يشاركون فيها – سواء الأنشطة الميدانية للحفاظ على الطبيعة، أم المشاركة في أنشطة علم المواطنة، الأمر الذي يساهم في حماية البيئة في دولة الإمارات والمساهمة في تشكيل مستقبل مستدام».