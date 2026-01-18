القضاء الشرطي ينظّم فعالية «معاً كأسرة»



نظّم مجلس القضاء الشرطي بدبي فعالية بعنوان «معاً كأسرة»، أقيمت في المخيم الشتوي لشرطة دبي، كمنصة تفاعلية لتعزيز الوعي الصحي والرياضي عبر أنشطة توعوية وترفيهية ورياضية، جمعت الموظفين في أجواء مفعمة بالألفة وروح الفريق الواحد، وذلك بالتزامن مع «عام الأسرة».



شهد انطلاق الفعالية اللواء أحمد عبد الله شهيل مدير عام المجلس، والعميد الدكتور سعيد عبد الله المظلوم نائب المدير العام لشؤون الادعاء، والعميد عادل علي السميطي نائب المدير العام لشؤون مجالس التأديب، وموظفي المجلس، في أجواء عكست روح الألفة والتلاحم الأسري.

وقال اللواء أحمد شهيل «تأتي هذه الفعالية انطلاقاً من إيماننا العميق بدور الأسرة كلبنة أساسية في بناء مجتمع آمن وصحي.