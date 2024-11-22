«نسائية دبي» تحتفي بـ 50 عاماً زاخرة بالمبادرات والأنشطة

احتفلت جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، في مقرها الرئيسي بمرور 50 عاماً على تأسيسها ومسيرتها الزاخرة بالمبادرات والأنشطة المجتمعية، وذلك برعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات وحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي.

حضر الحفل كل من نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وعضوات المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي الدوائر الحكومية والسلك الدبلوماسي.

وتضمن الحفل كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ألقتها نيابة عنها الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تلا هذه الكلمة عرض فيلم «خطوات باركت المكان» تم فيه استعراض زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجمعية التي تعتز بمقولة سموه الكريمة سابقاً في الثناء على دور الجمعية: «عطاء الجمعية أكبر من إمكانياتها وعملها أكبر من مبناها»، كما تضمنت الفقرات عرض فيلم «ولادة القصة وسماء الأثر» في لوحة فنية تعبر عن قصة ميلاد نهضة المرأة في دبي ثم مرحلة التمكين إلى الريادة، إضافة إلى عرض أبرز مبادرات الجمعية وإنجازاتها لخمسين عاماً.

وتم خلال الحفل تكريم عضوات مجلس إدارة الجمعية وهن، خولة سعيد جمعة النابودة، نائب رئيسة جمعية النهضة النسائية، والدكتورة رجاء عيسى القرق تنوب عنها فاطمة الشيباني وعائشة أحمد الذوادي وفاطمة أحمد الموسى وفاطمة غانم الفلاسي ونادية سعيد الشامسي والعنود عبدالرحمن الورشو وبدرية أحمد بالقيزي والدكتورة هالة إبراهيم الأبلم والدكتورة شيخه محمد سعيد الملا، فضلاً عن تكريم مديرات جمعية النهضة النسائية منذ التأسيس وهن كل من، شيخة محمد أحمد المسمار والدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، واختتم الاحتفال بتكريم الهيئات والمؤسسات والأفراد.

طموحات

وثمنت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، الرعاية الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لهذا الحفل بطموحات عالية وخطى ثابتة نسير في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أتمت الجمعية 50 عاماً وهاجة بالتميز وقدمت إنجازات خالدة ما زالت تثمر ومبادرات علّمت الإنسان قدسية العمل والعطاء وجمال الأثر وعبر مبادرات تمت دراستها والتخطيط لها بتخصصية وريادة.

وأضافت الفلاسي أن الجمعية تعمل في استراتيجية إطارها الجميل هو خدمة المرأة وتفعيل دور الأسرة الاجتماعي والاقتصادي والإبداعي وبدعم لا محدود من حكومة دبي ورعاية مباركة من أم الخير حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حيث انطلقت الجمعية مستنيرة بتوجيهات سديدة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة الجمعية رئيس مجلس الإدارة، ومقترحات رشيدة من عضوات مجلسها الموقر وبشراكة مجتمعية طيبة بينها وبين ذوي الأيادي البيضاء، حكومة وشعباً ومؤسسات، تمكنت جمعية النهضة النسائية من أن تنسج استراتيجية طموحة نحو النظام المؤسسي تتجاوز بها خط جمعيات النفع العام، حيث برزت بكل ثقة وعزم وتصميم في مسيرة مستمرة تحمل الرسالة وتؤدي الأمانة ويتعالى بناؤها عاماً إثر عام، ومع صدق النوايا اتسع العطاء ليأتي هذا الحفل على سبيل التحية ولإبراز دور الجمعية في العمل الاجتماعي.