شرطة دبي تكرّم فرق قطاعات البحث الجنائي والعمليات والمنافذ

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، فرق العمل المتميزة في قطاعات البحث الجنائي والعمليات والمنافذ، بحضور مديري الإدارات العامة في القطاعات ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط، وذلك لتميزهم في العمل وجهودهم المخلصة التي انعكس أثرها على مستوى أداء منظومة العمل الشرطي.

ووجه اللواء خليل المنصوري، الشكر والتقدير للمكرمين وفرق عملهم، لحرصهم على التعاون وأداء المهام باحترافية ومهنية لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والأمان في المجتمع من خلال الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة، التي تعمل بروح فريق العمل الواحد، مشيداً بالإنجازات التي حققتها فرق العمل في القطاعات، وداعياً إلى تحقيق المزيد من التنسيق والانسجام بين فرق العمل.

وأكد اللواء المنصوري أن كوكبة المتميزين يعملون بتناغم كبير، ضمن روح فريق العمل الواحد، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي تأكيداً على الاعتزاز المتواصل بالكوادر البشرية، وترسيخاً لثقافة الإبداع والتميز داخل أسرتنا الواحدة.