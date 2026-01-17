«سوق رمضان» ينطلق اليوم في دبي بأجندة تراثية وعروض ترفيهية

بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات؛ تنطلق اليوم، فعالية «سوق رمضان»، إحدى أبرز المبادرات التي تنظمها بلدية دبي، وذلك في شارع البلدية القديم ضمن سوق الراس في ديرة، حيث سيستمر لغاية 15 فبراير المقبل.
وتحويل الأسواق التراثية إلى نقاط جذب سياحية ومعيشية، بما يدعم مستهدفاتها بالحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية التاريخية لدبي وتعزيز موقعها على خارطة التراث العمراني.
وقد حوّلت بلدية دبي شارع البلدية القديم إلى مساحات متعددة لأنشطة مختلفة بتصميم موحّد ولمسات معاصرة لعرض المنتجات، بما يضمن تجربة منظمة وجاذبة تواكب الهوية البصرية للموقع. كما يضم السوق ركناً للمأكولات تشارك فيه أكثر من 10 مطاعم تقدم قائمة غنية من الأطعمة الإماراتية والشعبية إلى جانب خيارات أخرى.
وقال عاصم القاسم، مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي: «يمثل سوق رمضان فعالية فريدة تنظمها بلدية دبي للحفاظ على إرث دبي، وتنشيط الأسواق التاريخية التي تُشكل ذاكرة حية من تاريخ الإمارة.
وإبراز ما تحتضنه من تنوع في الثقافة الإماراتية. كما نتطلع إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، والارتقاء بتجربة الزوار من السكان والسياح الباحثين عن اكتشاف أصالة العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في أسواق دبي التاريخية برحلة مميزة مليئة بالأنشطة الترفيهية، والعروض الحية والمنتجات المحلية الفريدة».
وأضاف: «هدفنا من السوق إحياء روح الاحتفالات والاستعداد لشهر رمضان من خلال تجربة سياحية وتراثية راقية تعكس هوية دبي التراثية، وتدعم الاقتصاد المحلي وتحتفي بذاكرة المكان. حريصون على تشجيع التجار، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الوطنية، للمشاركة في هذا الحدث، تعزيزًا لجهودنا في تطوير محتوى الأسواق والمرافق في دبي بما يجعلها أكثر جاذبية سياحيًا ويوفر مستويات متقدمة من الرفاهية وجودة الحياة».
ويزخر «سوق رمضان» بمجموعة غنية من المنتجات التراثية الإماراتية والمنتجات المرتبطة بالشهر المبارك، مثل؛ المخاوير، ومنتجات التمور، والملابس التراثية، والدخون، والعطور، والبهارات وغيرها، بما يلبّي احتياجات الاستعداد لرمضان ويعزز حضور المنتج المحلي. ولتسهيل وصول الزوار وتحسين تجربة التجوال بين ضفتي المدينة التاريخية، وفرت البلدية عبرات مجانية لنقل مرتادي السوق بين بر دبي وديرة طوال أيام إقامة الفعالية من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً.
واكتمل المشهد بتصميم جمالي يستقبل الزوار عبر مدخل شارع البلدية القديم ويشمل الموقع مناطق متنوعة مثل؛ سوق للمنتجات التراثية وعروض حرفيين حيّة، ومنطقة للأطفال بهوية رمضانية، وساحة للفعاليات تتضمن عروضاً ثقافية وتلاوات رمضانية وشاشة تعرض قصصاً من تراث دبي ومقتطفات من وثائق تاريخية.