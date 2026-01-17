«سيرا» و«مركز دبي التجاري العالمي»يوقعان مذكرة تفاهم

وقّعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» مذكرة تفاهم مع «مركز دبي التجاري العالمي»، على هامش مؤتمر ومعرض انترسك العالمي، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الكبرى.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الجانبين في مجالات التنظيم الأمني للفعاليات.

وبحضور خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وعبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، وقع مذكرة التفاهم عن «سيرا» المهندس عارف الجناحي، المستشار الأمني بالمؤسسة وعن المركز قاسم محمد النعيمي، نائب رئيس مساعد بالإنابة، إدارة الأمن والقيادة والسيطرة.

وقال خليفة إبراهيم السليس: «توقيع مذكرة التفاهم هو نتاج شراكة طويلة مع مركز دبي التجاري العالمي، وتعكس توجه «سيرا» نحو ترسيخ نموذج متكامل لتنظيم أمن الفعاليات، يقوم على الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجهة المنظمة والمشغلين الرئيسيين للقطاع».

من جهته، قال عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب: تعكس مذكرة التفاهم التزام مركز دبي التجاري العالمي بدعم رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم أماناً وجاهزية لاستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى.