حمدان بن محمد يعزّي في وفاة علي العديدي

منصور بن محمد يقدّم واجب العزاء

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة علي سالم علي العديدي.

وأعرب سموه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

منصور بن محمد خلال تقديمه واجب العزاء

إلى ذلك، قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، واجب العزاء في وفاة علي سالم علي العديدي. وأعرب سموه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.