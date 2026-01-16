أميرة سجواني: ثقافة الابتكار المستمر ركيزة أساسية في «داماك العقارية»

نظم منتدى دبي لإدارة المشاريع مقابلة مع أميرة سجواني، العضو المنتدب في «داماك العقارية»، والمؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة PRYPCO، وأدارت المقابلة سارة كوكر، العضو المنتدب في شركة أمبليفاي لخدمات إدارة المشاريع.

وخلال المقابلة، أكدت أميرة سجواني أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار المستمر، وتعزيز الطموح الدائم لتحقيق المزيد، مشيرة إلى أن هذا النهج يشكّل ركيزة أساسية في الشركة التي تعمل بها، سواء من حيث حجم المشاريع، أو طبيعة المنتجات المطروحة في السوق. وأوضحت أن متابعة آراء المتعاملين تشكل أولوية، لاسيما أن وصفهم للمنتجات بالجودة يعكس مسار التحسن والتطور المستمر.

وأضافت أن السوق اليوم يختلف بشكل واضح عن السوق في السنوات العشر الماضية، إذ بات يجمع بين الفخامة والجودة والتميّز إلى جانب القيمة السعرية، مؤكدة أن هذا التطور المتسارع يتطلب من الشركات تخصيص وقت وجهد أكبر لمواكبة المتغيرات، وتعزيز الابتكار، والعمل على ترسيخ موقعها الريادي في السوق.

وتطرقت إلى الطلب المتزايد وتنافسية السوق والديناميكية في أساليب الإدارة، موضحة أن تجربة شركتهم ترتكز على العمل بوتيرة سريعة وإبداعية لتحقيق الأهداف والوصول إلى السوق بكفاءة، مع الالتزام بأنظمة العمل المؤسسية، بما يدعم التفكير المتجدد ويدفع الشركة نحو التميز والريادة.

وفي سياق متصل، شددت أميرة سجواني على أن العمل بأسلوب إبداعي يتطلب التركيز على السرعة والابتكار معاً، لتحقيق الأهداف والوصول إلى الأسواق، مؤكدة أن هذا النهج يشكّل إطار عمل ثابتاً في جميع الشركات التابعة لـ «داماك العقارية».

كما أشارت إلى أن إدارة المشاريع تشهد تطوراً مستمراً بحكم طبيعتها المتغيرة، ما يستدعي القدرة على الحفاظ على أسلوب إداري مرن وفعّال، خصوصاً في المجتمعات الكبيرة التي تتميز بكثافة الحركة على المرافق، وتنوع الاستخدامات، وتوفر المساحات المفتوحة، معربة عن فخرها بقدرة «داماك العقارية» على العمل بكفاءة ضمن هذا النوع من البيئات.

وأكدت كذلك أهمية مواكبة الطلبات الكبيرة خارج نطاق إمارة دبي، مشيرة إلى تجربة اختيار (نادي تشيلسي) كنموذج للتعامل مع العلامات التجارية العالمية، بما تحمله من تعقيدات تتعلق بروح الفريق وإدارة العلامة التجارية والتطوير.

وأضافت أن هذه التجربة أسهمت في نقل مفاهيم إدارة العلامات التجارية إلى القطاع العقاري، معتبرة أن مجمل التجارب مع العلامات الكبرى شكّل مرحلة تجاوزوا فيها توقعاتهم السابقة.

وأوضحت أن الاستمرار في التعلم والتكيف يشكّل ضرورة لجيلهم، مشيرة إلى أنها بدأت التفكير في المرحلة المقبلة، في ظل التطور اللافت الذي يشهده قطاع الصناعة، وطرحت تساؤلات حول نوعية المشاريع القادرة على استقطاب اهتمام كبار المسؤولين في الإمارة، وتعكس صورة مشرّفة تمثل دبي. وأفادت بأن البحث والدراسة قاداهم إلى التركيز على مشاريع الاستدامة بوصفها خياراً استراتيجياً يتماشى مع المرحلة المقبلة في دولة الإمارات.