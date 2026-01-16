دانكان فيشر: إدارة الأعمال تشبه إدارة السيرك

في كلمة رئيسية ألقاها دانكان فيشر، مدير العمليات التنفيذي للعروض في «سيرك دو سوليه»، خلال اليوم الثاني من منتدى دبي لإدارة المشاريع، استعرض المتحدث مسيرته المهنية التي بدأت بتحديات كبيرة، حيث انطلق من الصفر وتدرج في المهام حتى وصل إلى العمل في العمليات الإدارية، الأمر الذي أتاح له المشاركة في عروض ومهرجانات كبرى.

وأشار إلى محطة مهمة في مسيرته تمثلت في عمله بمؤتمر تجاري في مدينة مونتريال، الذي فاز بجائزة أفضل مؤتمر في العام، قبل أن يتولى لاحقاً قيادة قسم العروض المتجولة، ويصبح مسؤولاً عن واحدة من أكبر عمليات العروض المتنقلة في قطاع الترفيه. ويشغل فيشر اليوم منصب المدير التنفيذي للعمليات والعروض.

حيث يدير محفظة العروض العالمية للشركة. وأوضح فيشر أن إدارة الأعمال تشبه إدارة السيرك، إذ تقوم على عناصر أساسية تشمل الانسجام بين فرق العمل، والإبداع، وتجربة المتعامل، إلى جانب وجود أهداف مشتركة، ومبادئ واضحة، وتواصل فعال، ومشاركة مستمرة للمعلومات.