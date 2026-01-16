معهد إدارة المشاريع شريكاً منظماً لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2027

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومعهد إدارة المشاريع (PMI) خلال الدورة الحادية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2026.

تنص المذكرة على شراكة معهد إدارة المشاريع في تنظيم فعاليات وأنشطة المنتدى في الدورة الثانية عشرة 2027، والترويج له خلال مؤتمرات المعهد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توقيع المذكرة

ووقع المذكرة من الهيئة، موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ومن جانب المعهد، هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأثنت موزة المري على توقيع مذكرة التفاهم مع معهد إدارة المشاريع، الأمر الذي يؤكد استمرارية التعاون الوثيق بين الجهتين، وحرص المعهد على أن يكون شريكاً استراتيجياً في نجاح المنتدى، الذي يستقطب نخبة من المتخصصين وكبار القادة في مختلف المجالات ذات الصلة بإدارة المشاريع واستدامتها.

وأكدت على الخبرة العريقة التي يتمتع بها المعهد، في الدعم الفني والمعرفي، وتبني ثقافة الابتكار والإبداع ترقى بأداء منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع عاماً تلو الآخر.

وعلى الصعيد ذاته، قال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعهد إدارة المشاريع (PMI): «تعكس هذه الاتفاقية بين معهد إدارة المشاريع وهيئة الطرق والمواصلات التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون وبناء القدرات العملية من خلال شراكة طويلة الأمد، وبصفتنا شركاء في تنظيم المنتدى الدولي لإدارة المشاريع في دبي (DIPMF)، نواصل البناء على علاقة راسخة تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز القيادة وتحقيق أثر حقيقي يخدم مجتمع إدارة المشاريع».