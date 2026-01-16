دانكان ووكر: الرؤية والقيادة بدبي عنصران أساسيان في تنفيذ المشاريع

أكد دانكان ووكر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سكاي بورتس، أن «الرؤية» و«القيادة» عنصران أساسيان في سرعة إنجاز وتنفيذ أي مشروع حيوي أو نوعي على أرض الواقع، مهما كانت العقبات أو الحواجز، التي تحول أو تقلل من فرص تنفيذه، وأن دبي برؤيتها الواضحة والثاقبة وقيادتها الحكيمة لإدارة الأمور واتخاذ القرارات رسخت هذه المعاني ميدانياً في المشاريع التي نفذتها، وخصوصاً النوعية منها.

وأضاف، خلال مقابلة في اليوم الثاني لفعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت عنوان: «الطيران: ربط المجتمعات وتمكين التعاون»، وأدارتها أمانديب بانجو، مقدمة فعاليات ومديرة جلسات دولية، أن من بين المشاريع التي أظهرت الرؤية الطموحة لدبي وقيادتها الرشيدة لتحقيق الأفضل على أرض الواقع، مشروع تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، «التاكسي الجوي»، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي، وتنفيذ أربعة مواقع، للإقلاع والهبوط، بالقرب من مطار دبي الدولي، وسط المدينة (منطقة داون تاون)، دبي مارينا، في نخلة جميرا. وذكر أن التنقل الحضري ومدن المستقبل محور ال عمل في العديد من المدن العالمية، خلال السنوات الحالية والمقبلة.

وأن الكثير من الدول تسعى جاهدة لتنفيذ المشاريع النوعية على أرضها، لتكون سباقة أو مجارية لهذا الركب من التطور، إلا أن دبي دائماً ما تكون في الطليعة في تنفيذها، بفضل رؤيتها الواضحة وقيادتها الرشيدة والحكيمة والعمل على تنفيذها بصورة استباقية.

وأشار إلى أن ربط المجتمعات وتمكين التعاون ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك، وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحسين جودة الحياة، فالمجتمعات المتعاونة تكون أكثر قدرة على توفير احتياجات أفرادها، وتحسين جودة حياتهم.