«إينوك» راعياً استراتيجياً لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع لدورتين متتاليتين

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومجموعة إينوك، تكون بموجبها المجموعة شريكاً استراتيجياً في تنظيم الدورة الحادية عشرة والثانية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ووقّع المذكرة من جانب «طرق دبي» موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وعن «مجموعة إينوك» هشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة والموارد البشرية وتطوير الأعمال الجديدة في مجموعة إينوك.

وتنص المذكرة على أن تكون مجموعة إينوك راعياً استراتيجياً للحدث على مدى دورتين متتاليتين، وتعكس هذه الشراكة المكانة المرموقة للحدث باعتباره من أبرز منتديات إدارة المشاريع في المنطقة، ومنصة لتحاور كبار قادة إدارة المشاريع من حول العالم لتسريع الأفكار التي تشكل المدن والصناعات.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نفخر في مجموعة إينوك بتجديد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لرعاية منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع لعامين إضافيين.

إن تجديد هذا التعاون يندرج ضمن جهودنا لدعم المنتدى الذي يمثل منصة تحتفي بالتميز والاستدامة والابتكار في إدارة المشاريع، ما يسهم بشكل أساسي في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس حرص إينوك واهتمامها المستمر بتمكين الأولويات الوطنية الاستراتيجية والإسهام في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة على المدى الطويل».

وأعربت موزة المري عن اعتزازها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة إينوك بوصفها شريكاً استراتيجياً للمنتدى، مؤكدة أن هذه الشراكة تشكل دعامة مهمة في مسيرة تطور منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع (DIPMF)، الذي نجح عبر دوراته المتعاقبة في ترسيخ مكانته منصة عالمية مرموقة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المشاريع وفق رؤى قيادية متقدمة.

وأوضحت المري أن الشراكة الاستراتيجية مع «إينوك» تعزز دور المنتدى في تعزيز الابتكار والاستدامة وتهيئة بيئة معرفية رفيعة المستوى، تجمع نخبة القادة وصناع القرار والخبراء العالميين، بما يسهم في جعل المنتدى حلقة وصل حيوية لتقارب المجتمعات وتبادل الرؤى والأفكار، ويجسد طموح دولة الإمارات ودبي في الريادة العالمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المشاريع.