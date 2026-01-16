«المشاريع الأيقونية في دبي».. رؤية طموحة وإرادة لا تعرف المستحيل

أكد محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م. القابضة، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن غاطي العقارية، خلال جلسة نقاشية عنوانها: «المشاريع الأيقونية في دبي»، والتي أدارها الإعلامي ومقدم البرامج مروان الحل، أن دبي مدينة لا تنتظر الفرص، بل تصنعها وأنها صاحبة المشاريع الأيقونية التي يشار لها بالإعجاب والفخر من قبل الجميع وأنها أيضاً من أكثر المدن ابتكاراً وطموحاً وتطلعاً للمستقبل.

وأضافا أن مشاريع دبي أصبحت أيقونات وعلامات تمثلها عالمياً وتحكي مسيرتها في الصعود والتميز والتفوق، تم تشييدها باستراتيجية ورؤية واضحتين وبشغف وحب من الفرق القائمة عليها بعد أن آمنت بالتميز والريادة وتقديم الأفضل للبلاد.

وذكر محمد سعيد الشحي ومحمد بن غاطي، أن العمل في المشاريع الأيقونية بصورة عامة، يمر بمراحل تتعلق بالتصميم والتنفيذ والمتابعة الدقيقة وسرعة التنفيذ لمشروعات ممزوجة بالتميز في الفن المعماري والأفكار، وأصبحت تنفذ من قبل فرق عمل اكتسبت خبرات عملية كبيرة من عملها في دبي وأصبحت حقيقة معروفة لأهل الاختصاص الباحثين عن خبرات عملية لهذه المشاريع الفريدة والمتميزة في دبي.