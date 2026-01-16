«كهرباء دبي» شريكاً منظماً لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تكون بموجبها الأخيرة شريكاً منظماً لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للأعوام 2027 - 2029، في خطوة تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وحرصهما المشترك على دعم إحدى أهم المنصات الفكرية والمعرفية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية لإدارة المشاريع والتنمية المستدامة.

توقيع المذكرة

وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن هيئة كهرباء ومياه دبي معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبموجبها تكون هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً منظماً للمنتدى في دوراته الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة.

ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققها المنتدى خلال دوراته السابقة، حيث استقطب أكثر من 17 ألف مشارك من نحو 50 دولة، وشهد تنظيم أكثر من 400 جلسة رئيسية وورش عمل وزيارات ميدانية ودورات تخصصية، وهو ما رسخ مكانته منصة عالمية رائدة لتبادل المعرفة وبناء القدرات في مجال إدارة المشاريع.

بعد استراتيجي

وأعرب معالي مطر الطاير عن سروره باستمرارية الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، في تنظيم المنتدى الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

مؤكداً أن الشراكة تمثل بعداً استراتيجياً في مسيرة المنتدى، الذي يعد منصة دولية لتبادل الخبرات وصياغة توجهات المستقبل في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما تؤكد الشراكة إيمان الجانبين بأهمية بناء منظومة معرفية متقدمة لإدارة المشاريع، تدعم رؤية دبي في الريادة العالمية.

وقال الطاير: بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجحت دبي في تطوير نموذج عالمي في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

حيث أصبحت مشاريعها في البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتنمية الحضرية مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في الكفاءة، والاستدامة، والابتكار، مشيراً إلى أن المنتدى يسهم في نقل هذه التجربة الرائدة إلى المجتمع الدولي، وتعزيز قدرات المؤسسات والأفراد على إدارة المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.

تحولات متسارعة

وأضاف: التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والاستدامة، تعيد تشكيل مفاهيم إدارة المشاريع حول العالم، وهو ما يجعل دور المنتدى أكثر أهمية من أي وقت مضى، لتمكين القيادات وصناع القرار ومديري المشاريع من استشراف المستقبل، وتبني أدوات وتقنيات مبتكرة تضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كونها شريكاً منظماً للمنتدى تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة المشاريع والطاقة والبنية التحتية المستدامة، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ وتحقيق أفضل استغلال للموارد وفق أعلى المعايير العالمية.

مشيراً إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

منصة عالمية

وقال معالي سعيد الطاير: «بفضل رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت دبي منصة عالمية رائدة لتنظيم الفعاليات الكبرى التي تسهم في تعزيز الحوار الدولي ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في تنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنظيفة التي حققت فيها دبي ريادة عالمية وتتصدر تقارير التنافسية العالمية».

رؤية القيادة

وأضاف معالي سعيد الطاير: «يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات لدعم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المؤسستين.

حيث تتكامل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة في مجالات الاستدامة وإدارة المشاريع المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وتوظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها حلول الذكاء الاصطناعي».

مطر الطاير:

سعيد الطاير:

