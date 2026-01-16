لطيفة بنت محمد: «نوابغ العرب» تجسد رؤية محمد بن راشد للاستثمار في العقول العربية

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن جائزة نوابغ العرب تجسد الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في العقول العربية، وتعزيز دور المعرفة والثقافة والفنون والتصميم كركائز أساسية للتنمية المستدامة وبناء المستقبل، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المبادرة، تواصل دبي دعم المبدعين والمفكرين والمبتكرين، لترسيخ النهضة المعرفية، وتمكين العقول العربية من قيادة الابتكار وصناعة التغيير.

وقالت سموها في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس: «سعدت بلقاء الفائزين بجائزة نوابغ العرب 2025، المعمارية الدكتورة سعاد العامري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور شربل داغر عن فئة الأدب والفنون.. إنجازاتهما تعكس ثراء الإبداع العربي وقدرته على الإسهام في تشكيل المشهد الثقافي والعمراني والفكري على المستوى العالمي».