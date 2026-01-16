بلدية دبي تكرم فرقاً أسهمت في تحسين تجربة المتعاملين

نظمت بلدية دبي الحفل الختامي لمشروع «مسرعات الخدمات 2025»، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتقليل الزمن والإجراءات، وتحسين التجربة الشاملة للمتعاملين عبر تبني منهجيات تصميم الخدمات ورفع جاهزية المبادرات الأكثر تأثيراً، بما يسهم في خلق منافسة إيجابية بين الوحدات التنظيمية وتحفيزها على تقديم خدمات مبتكرة تعزز سعادة المتعاملين. وشهد الحفل تكريم الفرق الثلاث الفائزة بناءً على تقييم لجنة تحكيم متخصصة جمعت نخبة من القيادات الحكومية والخبراء، شملت:

الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة دبي الرقمية، وراشد محمد كرمستجي، مدير إدارة مكتب التحقيق ومراقبة الأعمال ومدير تحول الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وراشد الخرجي، إعلامي ومقدم برنامج البث المباشر في مؤسسة دبي للإعلام.

وشارك في المشروع ما يقارب 500 موظف من مختلف الوحدات التنظيمية عبر سلسلة من الملتقيات والجلسات التطويرية، حيث جرى خلالها دراسة وتحسين المبادرات المرتبطة بـ16 خدمة من خدمات البلدية، والتي أسهمت برفع نسبة المعاملات المنجزة دون رجوع بنسبة 39%، ورفع رضا المتعاملين إلى 89%.

وانحصرت المنافسة في 7 خدمات تمثل أفضل الحلول التحسينية ذات الأثر الأكبر على المتعامل، شملت اعتماد مخطط التصميم للمؤسسة الغذائية، وإصدار شهادة إنجاز من دون موافقة المقاول أو الاستشاري، اعتماد أو تعديل المخططات العامة للمشاريع العمرانية.

والربط بشبكات الصرف الصحي، وترخيص إدخال تعديلات أو إضافات على المباني أو ترخيص بناء جديد، وتصاريح خدمات دفن الموتى، طلب تصريح تخطيطي. وأثبتت المبادرات المشاركة قدرتها على تقديم حلول مبتكرة دعمت تحقيق نتائج مؤسسية ملموسة. وقالت منال بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي:

«يمثل مشروع مسرعات الخدمات 2025 مبادرة لتحسين الخدمات، وخطوة استراتيجية مستقبلية لتقديم خدمات حكومية أسرع، وأسهل وأعلى جودة وأكثر استباقية تحقق الهدف الرئيس لأي خدمة، وهو إسعاد الناس وتعزيز رضاهم وتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى تعزيز منظومة الابتكار الحكومي.