«تريندز» و«كلية محمد بن راشد للإدارة» يناقشان التعاون بحثياً وأكاديمياً

ناقش مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في دبي، مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، سبل التعاون البحثي والأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وذلك خلال جلسة نقاشية عُقدت في مقر الكلية بدبي.

واستعرض الجانبان، خلال الجلسة، آفاق الشراكة المستقبلية في مجالات النشر العلمي المشترك والتدريب والتطوير المستدام، بما يعزز الإنتاج المعرفي ويدعم صناعة السياسات المستنيرة في المنطقة والعالم، إلى جانب تطوير برامج بحثية وأكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر قيادية شابة قادرة على الريادة والابتكار المستدام.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، شريك استراتيجي فاعل في بناء اقتصاد المعرفة.

كما تلعب دوراً محورياً في صياغة السياسات العامة وإعداد الكفاءات الوطنية الشابة وتطوير مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة ودوراتها التدريبية التي تسهم في تعزيز المحتوى المعرفي والإبداعي.

وذكر أن «تريندز» وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تجمعهما آفاق واسعة من التعاون في مجال إنتاج البحوث التطبيقية التي تلامس واقع التحديات وتقدم حلولاً عملية.

بدوره، ثمّن الدكتور علي بن سباع المري، الرسالة البحثية العالمية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ورؤيته في دعم مسيرة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتقديم برامج بحثية وأكاديمية تسهم في إعداد جيل من القيادات الشابة.