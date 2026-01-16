دول جديدة تنضم للمشاركة في تحدي «سوات 2026»

ارتفعت وتيرة الحماس للمشاركة في النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، التي ستقام في الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي، عبر تسجيل دول جديدة أبدت رغبتها في المشاركة بالحدث العالمي وتبادل المعرفة وإظهار قدراتها التكتيكية والبدنية والمهارية في مجال عمل الشرطة التخصصية.

وسجلت للمشاركة في الحدث وللمرة الأولى فرق دول منها بوليفيا والسلفادور وجمهورية الدومينيكان، و«فريق نسائي» من الصين، حيث أكدت هذه الفرق استعداد فرقها وجاهزيتها لخوض التحديات الخمسة في التحدي، الذي يجمع نخبة الفرق الشرطية التخصصية على مستوى العالم.

وأشادت الفرق بفكرة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي يعد واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التكتيكية التخصصية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، مؤكدة أن التحدي يعزز تبادل المعرفة والخبرات الإدارية والمعرفية والميدانية للفرق المشاركة لتنفيذ المهام بدقة وسرعة ومهارة عالية ضمن إطار زمني محدد.

والجدير ذكره أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة، ويتضمن خمسة تحديات تتطلب من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي، فيما يستطيع أفراد الجمهور حضور المنافسات وتشجيع الفرق.