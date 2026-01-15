محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2025» من متحف المستقبل

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2025»، تقديراً لإسهاماتهم النوعية ومنجزاتهم العلمية والمعرفية التي تسهم في بناء المجتمعات ورفع صرح الحضارة الإنسانية.

وأكد سموه أن تكريم «نوابغ العرب» يجسد الالتزام بدعم العقول العربية المبدعة، والاحتفاء بالمواهب التي تتخذ من الابتكار والإبداع والتميّز نهجاً لإثراء الحضارة البشرية. لافتاً سموه إلى أن هذه الأسماء العربية المتميزة قدوة للأجيال العربية، تنير طريقهم نحو المستقبل بالعلم والمعرفة.

وشملت قائمة الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2025» كلاً من: البروفيسور عباس الجمل عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور نبيل صيدح عن فئة الطب، والبروفيسور بادي هاني عن فئة الاقتصاد، والبروفيسور ماجد شرقي عن فئة العلوم الطبيعية، والدكتورة سعاد العامري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور شربل داغر عن فئة الأدب والفنون.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "اليوم نكرّم "نوابغ العرب" تقديراً لكل ما حققوه من منجزات في المجالات التي ترفع صرح الحضارة وتبني المجتمعات. ومن متحف المستقبل بدبي، نجدد دعمنا للعقول العربية والمواهب الحريصة على الابتكار والإبداع والتميّز لإثراء الحضارة البشرية".

وأضاف سموه: "الفائزون بجائزة "نوابغ العرب 2025": البروفيسور عباس الجمل عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور نبيل صيدح عن فئة الطب، والبروفيسور بادي هاني عن فئة الاقتصاد، والبروفيسور ماجد شرقي عن فئة العلوم الطبيعية، والدكتورة سعاد العامري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور شربل داغر عن فئة الأدب والفنون".

وختم سموه: "أسماء عربية نريدها قدوة للأجيال العربية، تنير طريقهم نحو المستقبل بالعلم والمعرفة".