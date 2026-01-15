منتدى دبي لإدارة المشاريع يناقش دور القيادة في تحويل تطلعات المجتمع إلى مشاريع قابلة للتنفيذ

أكد سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن دولة الإمارات تنعم برؤية واضحة وقوية من قيادتها الرشيدة، لا سيما في قطاع الفضاء الذي يرتبط بشكل مباشر بحياتنا اليومية، بدءاً من الملاحة والاتصالات، وصولاً إلى العلوم المتقدمة، مشيراً أن استكشاف الفضاء لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة، وأن تجسيد هذه الرؤية يتطلب شراكات فاعلة، والتزاماً طويل الأمد، واستقراراً في التنفيذ، مؤكداً أن الهدف الدائم هو تحويل الرؤى إلى مشاريع مؤثرة وملهمة تخدم المجتمع، وتسهم في دفع مسيرة التقدم نحو المستقبل.

جاء ذلك في جلسة نقاشية أدارتها الإعلامية براندي سكوت، وشارك فيها ملادن فوكومانوفيتش رئيس الرابطة الدولية لإدارة المشاريع (IPMA) وخوان كارلوس سهدالا، الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في مجموعة «دي بي ورلد»، حيث ناقشت الجلسة دور القيادة في تحويل تطلعات المجتمع إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وأوضح ملادن فوكومانوفيتش أن دور مدير المشروع يشهد تحولاً ليصبح قائداً ملهماً يعمل على إشراك أصحاب المصلحة منذ المراحل المبكرة، وتلبية احتياجات المجتمع، وتنفيذ مشاريع مستدامة، مشيراً إلى أن نجاح المشاريع لم يعد يقاس بالوقت والتكلفة والجودة فقط، بل بمدى قبول المجتمع واستدامة الأثر والفائدة على المجتمع.

من جانبه، أوضح خوان كارلوس سهدالا، الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في مجموعة «دي بي ورلد» أنه خلال السنوات الماضية تطورت النظرة إلى تنفيذ المشاريع من التركيز على الوقت والتكلفة والجودة فقط، إلى نهج أشمل يضع السلامة، والاستدامة، والمجتمع، والبيئة في صميم العمل.

وقال: «وبصفتنا في (دي بي ورلد) جهة تمكينية للتجارة في المنطقة، نعمل على تحسين سلاسل الإمداد في الأسواق الناشئة بما ينعكس مباشرة على تنمية المجتمعات، مع الحرص على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية منذ المراحل الأولى للمشاريع، لضمان تحقيق أثر مستدام يخدم المجتمع على المديين القريب والبعيد».