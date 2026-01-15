أكاديمية شرطة دبي تحتفي بتخريج 330 طالباً وطالبة 22 الجاري

أعلنت أكاديمية شرطة دبي انعقاد حفل تخريج الدفعة 33 من المرشحين والدفعة 6 من المرشحات، ودورة الطلبة الجامعيين والدورات التأسيسية، للعام الأكاديمي 2025 - 2026، يوم 22 من الشهر الجاري في ميدان الأكاديمية، ويبلغ عدد الخريجين والخريجات 330، بواقع 115 طالباً مرشحاً، و20 طالبة مرشحة، و53 من دورة الطلبة الجامعيين الدفعة (33)، و142 من طلبة الدورات التأسيسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في نادي ضباط أكاديمية الشرطة، ترأسه العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، بحضور الرائد دكتور محمد ناصر الكعبي، مدير كلية القانون وعلوم الشرطة، والرائد سعيد البديوي، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، والرائد خالد علي الشامسي، رئيس قسم السرية الرابعة، والملازم مريم بن ظبوي الفلاسي، رئيس قسم التطوير التقني، وعدد من الضباط والأفراد، والسادة الإعلاميين.

ورحب العميد الدكتور سلطان الجمال، بالسادة الحضور، مؤكداً فخرهم بتخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الوطن، وأن هذا الاحتفال يمثل محطة مهمة في مسيرة أكاديمية شرطة دبي نحو إعداد عناصر قانونية وأمنية وشرطية مؤهلة ومتخصصة، تجمع بين الكفاءة العلمية والانضباط الميداني والالتزام القيمي.

كفاءة

وقال العميد الجمال إن حفل التخريج لهذا العام يحتفي بعدد 330 خريجاً وخريجة، بواقع 115 مرشحاً، و20 مرشحة، و53 طالباً جامعياً، و142 خريجاً من الدورات التأسيسية، وإن الحفل الذي يُعقد يوم 22 يناير الجاري، يعكس قيم الجاهزية، والكفاءة، والانضباط، والولاء المؤسسي، والانتماء للوطن، وهو ما يعبّر عن رؤيتنا في صقل قدرات الضباط وتأهيلهم لمواجهة التحديات الواقعية في الميدان، مع تعزيز مهارات القيادة واتخاذ القرار الصحيح في أصعب الظروف وفي أسرع وقت بكل كفاءة.

وأكد أن برامج التدريب في أكاديمية شرطة دبي صُممت بعناية فائقة لتقديم تجربة متكاملة، تبدأ بالأساسيات النظرية، مروراً بالتطبيق العملي تحت ظروف ميدانية حقيقية، وصولاً إلى تعزيز روح المسؤولية والانضباط، بحيث يتخرج كل خريج في الأكاديمية وهو جاهز لأداء مهامه بكل مهنية واحترافية.

وأضاف: «فخورون بهذه الدفعات، لأنها تمثل نموذجاً حياً لنجاح التجربة الأكاديمية الإماراتية في إعداد ضباط قادرين على حماية المجتمع، وتحمل المسؤولية، والارتقاء بمعايير الأمن والسلامة. كما أن هذا النجاح يعكس دعم القيادة العامة لشرطة دبي، وعلى رأسها معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ونائباه، وحرصهم على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في أي نظام أمني متطور».