مناظرة التحول المرن تناقش إحداث ثورة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية

شهد اليوم الأول لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2026 انعقاد جلسة مناظرة بعنوان «التحول المرن: إحداث ثورة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية في العصر الرقمي»، التي سلّطت الضوء على دور المنهجيات المرنة في إعادة صياغة مفاهيم التخطيط والتنفيذ في المشاريع الكبرى، لاسيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة عالمياً.

شارك في المناظرة كلّ من دينيس جارفي، قائدة مجتمع المرونة والمدير التنفيذي في أجيل ألاينس في معهد إدارة المشاريع، والدكتور بيدرو سيرادور، المحاضر في جامعة نورث إيسترن – تورونتو، فيما أدار الجلسة هاني الشاذلي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع.

وناقشت الجلسة إحداث ثورة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية في العصر الرقمي والتحولات الجوهرية، التي أحدثتها المرونة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع، وكيف أسهمت التقنيات الرقمية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة مستدامة لأصحاب المصلحة.

وأكدت دينيس جارفي خلال مداخلتها أن التحول المرن لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتمكين المؤسسات من التعامل مع التعقيد وعدم اليقين في المشاريع الرأسمالية الكبرى.

من جانبه، استعرض الدكتور بيدرو سيرادور نماذج وتطبيقات عملية توضح كيف يمكن دمج المرونة مع الأطر التقليدية لإدارة المشاريع، بما يحقق التوازن بين الحوكمة الصارمة والقدرة على التكيف.