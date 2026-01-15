آيك نوانكو: «ميكانيكيات المشاريع» تضمن استدامة نجاحها وتميزها

أكد آيك نوانكو، رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع، أن التوجهات المستقبلية في الإدارة لإنجاح أي مشروع، تشير إلى أهمية الدمج بين التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والمنهجيات الرشيقة والمرنة والاستدامة.

بالإضافة إلى التركيز أيضاً على أهمية تميّز صاحب وفريق العمل بمهارات وكفاءات وقدرات شخصية تؤهلهم لمواجهة التحديات والمتغيرات، التي قد تطرأ على سوق العمل.

وطالب، خلال جلسة بعنوان: «التوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع»، أدارتها الإعلامية نيمي ميهتا، بتبني عدد من الممارسات التي تركز على القيمة وليس المخرجات فقط في إدارة وإنجاح المشاريع.

وذلك من خلال «ميكانيكيات المشاريع» وإدارتها وتطوير الأُطر العملية الذكية والمؤتمتة التي تضمن استدامة نجاحها وتميزها في كل مراحل التخطيط والتنفيذ ومواصلة التميز.

وقال: «إن زيادة الأمن السيبراني وتبني الإدارة الهجينة في التعامل مع المتغيرات تأتي في مقدمة الأمور التي تتعلق بالتوجهات المستقبلية لإدارة المشاريع بصورة ناجحة».

مشيراً إلى أهمية التركيز على تزويد العنصر البشري بالمهارات الإدارية الحديثة والعمل على تطوير أداء الموظفين والتدرج من الإدارة إلى القيادة، من خلال تدريبهم على مهارات عملية جديدة ومبتكرة.