محمد العبار: مشاريع "طرق دبي" صنعت مدينة عالمية ودعمت التطوير العقاري فيها

أشاد محمد علي العبار، مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة (إيجل هيلز)، بالمشاريع العملاقة والمتنوعة في مجالات البنية التحتية والنقل الجماعي وغيرها من المشاريع الحيوية، التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤكداً أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ومركز اقتصادي وعمراني وتجاري رائد.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها معه الإعلامي جمال الملا على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2026، الذي انطلقت فعالياته خلال يومي 14 و15 من يناير الجاري، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات سنوياً، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات والخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والعلمية من الدولة والمنطقة ومن مختلف أنحاء العالم.

وقال العبار: "لقد أسهمت مشاريع البنية التحتية والنقل الجماعي، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات بكفاءة عالية، في إنجاح مشاريع التطوير العقاري والمشاريع العمرانية، ومنها مشاريع شركة إعمار."

وأضاف: "دبي مدينة جميلة وأيقونة عالمية، إلا أن ما زادها جمالاً وتألقاً هو مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، التي واكبت النمو السكاني والطفرة العمرانية المذهلة التي تشهدها الإمارة."

وعن إدارة مشاريع شركة إعمار العقارية، أوضح العبار أن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بتلبية احتياجات السوق، انطلاقاً من قناعتها بأن المسكن يُعد من أهم ركائز حياة الإنسان والعائلة، لما يوفره من راحة وطمأنينة وأمان. كما أكد حرص الشركة على تحقيق تناغم متكامل بين مشاريع البناء والمساحات الخضراء والخدمات الحيوية، لما لها من أثر مباشر في جودة الحياة اليومية للسكان.

وقال في السياق ذاته: "نحن كشركة عقارية رائدة على مستوى دولة الإمارات والعالم، نولي السمعة المؤسسية أهمية قصوى، ونحرص على تمثيل دولتنا الحبيبة في الخارج، وتعزيز مكانتها المرموقة، من خلال تقديم مشاريع عقارية تتميز بالتصميم المبتكر، والمتانة، والراحة، إلى جانب الخدمات المتميزة التي نوفرها لما بعد الإنجاز."

وأكد العبار أن نجاح المطورين العقاريين يرتكز على الأمانة والإتقان والشفافية في تنفيذ وإدارة المشاريع، وضرورة تقديم مشاريع رصينة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، سواء داخل الدولة أو خارجها. وأضاف أن المطور العقاري الناجح يجب أن يمتلك فهما شاملاً لمتطلبات الحياة، وحساً فنياً عالياً، وقدرة متميزة على إدارة العلاقات مع الجهات الحكومية والشركاء وأصحاب المصلحة والمستثمرين، لما لهم من دور محوري في تحقيق العوائد المالية ودعم النمو الاقتصادي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.