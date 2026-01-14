أحمد بن محمد يفتتح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الدورة الحادية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة نحو 3400 من المسؤولين ورؤساء الهيئات وممثلي الشركات العالمية ومديري المشاريع من مختلف دول العالم، تحت شعار «تقارب المجتمعات».

واطّلع سموه، خلال المنتدى، على مجموعة من المشاريع الأيقونية التي تجسّد مسيرة دبي التنموية ورحلة صعودها إلى العالمية عبر تجارب ملهمة ومشاريع نوعية تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها.

وأكد سموه أن دبي تواصل رسم مستقبل المشاريع على المستوى العالمي بما يواكب طموحاتها الدولية وتطلعات الأجيال القادمة، ويسهم في دعم استدامة المدن والمجتمعات، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في إدارة المشاريع والابتكار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي"X": "افتتحنا الدورة الحادية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة 3,400 من المسؤولين، ورؤساء الهيئات، وممثلي الشركات العالمية، ومديري المشاريع من مختلف دول العالم، تحت شعار (تقارب المجتمعات)".

وأضاف سموه: "خلال المنتدى، اطّلعت على مجموعة من المشاريع الأيقونية التي تُجسد مسيرة دبي التنموية ورحلة صعودها للعالمية عبر تجارب ملهمة ومشاريع نوعية تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها".

وختم سموه: "اليوم، نواصل رسم مستقبل المشاريع عالمياً بما يواكب طموحاتنا العالمية وتطلعات الأجيال القادمة ويدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا".