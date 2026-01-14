«طرق دبي» تطلق مبادرة تجريبية للمشاركة في النقل المدرسي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن عزمها إطلاق مبادرة تجريبية جديدة بشأن (المشاركة في النقل المدرسي)، خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة النقل الذكي والمستدام، وتعزيز كفاءة التنقل اليومي لطلبة المدارس، بالتعاون مع مجموعة يانغو، وأوربان إكسبريس للنقل.

يأتي ذلك عقب توقيع هيئة الطرق والمواصلات مذكرتي تفاهم مع الشركتين المذكورتين، لتنفيذ هذه المبادرة بشكل تجريبي.

وقّع المذكرة بالنيابة عن هيئة الطرق والمواصلات، أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ووقعها بالنيابة عن مجموعة يانغو، إسلام عبدالكريم المدير الإقليمي لمجموعة يانغو. ووقعها عن (أوربان إكسبريس للنقل)، الدكتور محمد الهاشمي المؤسس والمدير التنفيذي للشركة.

وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إنه تم خلال الأعوام الماضية رصد ارتفاع عدد المركبات الخاصة لتوصيل الطلبة إلى مدارسهم، الأمر الذي يؤثر في سير الحركة المرورية حول مناطق المدارس، وبناء على ذلك، نعمل على أن تكون هذه المبادرة بديلاً لنقل الطلبة إلى المدارس، وبالعكس، وبتكاليف معقولة».

وأكد أن المبادرة التجريبية ستُنفذ وفق أعلى معايير السلامة والأمان المعتمدة في النقل المدرسي، وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية والتشريعية المعمول بها في الإمارة، حيث ستتضمن توظيف حلول تقنية ذكية لإدارة الرحلات، وتتبع المركبات، وضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة لأولياء الأمور والطلبة.

وأوضح أن المبادرة تتضمن تشغيل حافلات مشتركة، تخدم عدداً من المدارس الواقعة، ضمن مناطق جغرافية محددة، وهو ما سيسهم بشكل فعال في وصول الطلبة بشكل أسرع، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية حول مناطق المدارس في إمارة دبي.

وقال بهروزيان: «تهدف المبادرة إلى استكشاف نماذج مبتكرة للنقل المدرسي، تعتمد على مبدأ المشاركة، بما يسهم في تحسين استغلال المركبات، والحد من الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، ورفع مستويات السلامة والجودة في خدمات نقل الطلبة، إلى جانب دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي في مجالات التحول الرقمي والاستدامة البيئية».

وقال إسلام عبدالكريم المدير الإقليمي لمجموعة يانغو: «إن النقل المدرسي يُعدّ من أبرز وأكثر تحديات التنقل اليومي تعقيداً في المدن، نظراً لتقاطع متطلبات السلامة والكفاءة والتكلفة مع الروتين اليومي للأسر، ويأتي هذا المشروع التجريبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، لتطبيق نموذج نقل مدرسي مشترك، قائم على البيانات، يعتمد على تجميع الطلبة الذين يسلكون مسارات متشابهة، ضمن مركبات مشتركة، تعمل وفق مسارات وجداول زمنية مُحسّنة». وأضاف: يهدف المشروع إلى تحسين تخطيط المسارات، ورفع كفاءة استخدام المركبات.

وبدوره، قال الدكتور محمد الهاشمي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة (أوربان إكسبريس للنقل): تفخر الشركة، من خلال التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بدعم هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري، وتحسين استخدام النقل المدرسي، وتعزيز خدمة التنقل اليومي للطلبة.