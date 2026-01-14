إطلاق حملة «الصحة النفسية 360» لترسيخ جودة الحياة

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة «الصحة النفسية 360» بالتعاون مع شركة أبفي للأدوية الحيوية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وترسيخ جودة الحياة كأولوية وطنية، وفق نهج شامل يربط بين الصحة الجسدية والنفسية في إطار رؤية الاستدامة الصحية. وجاء إطلاق الحملة خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة في مقرها بدبي، بحضور الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والمتخصصين والكوادر الصحية متماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز الوقاية، وتكامل الرعاية، ودعم الاستجابة الشاملة للاحتياجات الصحية في «عام الأسرة».

شراكات راسخة

وأكد الدكتور حسين الرند أن الصحة النفسية تشكل ركيزة أساسية في الخطط الصحية الوطنية، انطلاقاً من نهج راسخ يؤمن بأن الجسد والعقل منظومة واحدة مترابطة، وعليه تم إطلاق حملة «الصحة النفسية 360» والتي تدعو لتبني نموذج تكاملي يدمج الدعم النفسي في كل رحلة علاجية، وفي كل مبادرة وقائية، بما يضمن استجابة صحية شاملة ومستدامة، تجسيداً لأهداف «عام الأسرة»، وبما يؤكد أهمية تعزيز الوعي وتوفير بيئة داعمة كمسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمجتمع، وأن بناء منظومة متكاملة يتطلب شراكات راسخة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، لاستشراف مستقبل يتمتع فيه كل فرد بصحة ورفاه مستدام.

نهج شامل

وقالت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن التحول العالمي نحو نهج شامل للصحة النفسية بات ضرورة استراتيجية لتحسين جودة الحياة لدى مرضى الأمراض المزمنة، ومن خلال حملة «الصحة النفسية 360»، نسعى إلى تعزيز الوعي والتواصل الإيجابي بين المريض والفريق الطبي.

وأوضح الحسين عبد اللطيف، المدير العام لمنطقة الخليج والمشرق في شركة أبفي: مع إطلاق حملة الصحة النفسية 360، نؤكد التزامنا بأن تكون الصحة النفسية أولوية وطنية، من خلال المضي مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمهنيين الصحيين وشركاء المجتمع نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة، تكون فيه الصحة النفسية أساساً لمجتمع قادر على مواجهة التحديات.

وقال محمد أبوبكر، النائب الإقليمي للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا في شركة أبفي: إن رفع معايير الصحة النفسية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، لذلك تمكننا الشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسائر الشركاء من مواجهة التحديات، وكسر الوصمة، والوصول لكل من يحتاج إلى الدعم.