بلدية دبي تطلق برنامج «قيادات المستقبل» لإعداد قيادات حكومية مؤثرة

أطلقت بلدية دبي برنامج «قيادات المستقبل»، البرنامج القيادي الاستراتيجي المتكامل الذي يأتي بالتعاون مع جامعة جورج تاون في دبي، لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث، بما يعزز الجاهزية القيادية المؤسسية، ويضمن استدامة الكفاءات الوطنية، ويدعم تحقيق رؤية دبي الحضرية 2040 وتوجهاتها المستقبلية، في إطار التزام البلدية الراسخ بصناعة قيادات حكومية قادرة على قيادة التحول المؤسسي وتحقيق الأثر المستدام.

وتتولى جامعة جورج تاون بموجب الاتفاق تصميم وتنفيذ البرنامج والإشراف الأكاديمي عليه، وبالتكامل مع الهوية المؤسسية والإعلامية الخاصة بالبلدية الذي يعكس نهجها المتكامل في الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء منظومة قيادية متقدمة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي.

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن إطلاق البرنامج يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة البلدية لتطوير قياداتها، وقال: «بناء المدن اليوم لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، إنما يرتكز بشكل أساسي على بناء الإنسان القادر على القيادة وصناعة القرار. ويأتي برنامج قيادات المستقبل ليشكل منصة استراتيجية لإعداد قادة يمتلكون الرؤية، والجاهزية، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز تنافسية دبي ويواكب طموحاتها المستقبلية».

وأضاف: «يعكس البرنامج التزام بلدية دبي بترسيخ منظومة تعاقب وظيفي مستدامة، قادرة على ضمان استمرارية القيادة المؤسسية، وتمكين الكفاءات الوطنية من تولي أدوار قيادية فاعلة، بما يدعم تحقيق مستهدفات البلدية الاستراتيجية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي».

ويهدف البرنامج إلى تمكين القادة من تطوير قدراتهم القيادية والفنية، وتعزيز الابتكار في العمل الحكومي، وربط القيادة بالواقع العملي والتحديات الفعلية، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في العمل البلدي، وتوظيفها بما يخدم خصوصية دبي وتوجهاتها التنموية، إلى جانب استلهام الإرث القيادي لبلدية دبي، والدروس المستفادة من مسيرتها التاريخية في قيادة التحول الحضري.